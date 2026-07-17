İngiltere'de savaş hazırlığı!

İngiltere, nükleer denizaltılarına ev sahipliği yapan Faslane Donanma Üssü'nü modernize etmek için 15 milyar sterlinlik yatırım yapacak. Çalışmaların önümüzdeki 10 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

İngiltere hükümeti, "savaşa hazırlık" kapsamında nükleer denizaltıların bulunduğu Faslane üssünün modernizasyonuna başlıyor.

Söz konusu Faslane üssünün modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla binlerce kişiye yeni iş imkânı sağlayacağı belirtildi.

Royal Oak Projesi kapsamında önümüzdeki on yıl içinde gerçekleştirilecek projeyle, nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan Faslane üssü "savaş hazır" hale getirilecek.

Savunma Bakanı Luke Pollard, Faslane'e yaptığı ziyarette, bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana İngiltere'nin deniz üslerine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, "Kraliyet Donanmasının hazırlık seviyesini, kullanılabilirliğini ve öldürücülüğünü artıracaklarını" sözlerine ekledi.

İngiliz hükümetinin açıkladığı Savunma Yatırım Planı'na göre, Faslane üssüne ek olarak Portsmouth ve Devonport'taki deniz üslerinin modernizasyonu için 11 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldı.

Faslane üssü, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait tüm nükleer denizaltıların konuşlandığı ana merkez durumunda.