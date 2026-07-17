Mardin Önder Çevre Bilinci İçin Orman Temizliği Etkinliği Düzenledi

Dernek üyeleri ve yaz okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya zarar veren atıkların temizlenmesiyle birlikte çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Katılımcılar, hem çevreye katkı sağladı hem de doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.Etkinlik sırasında gençlere çevre bilinci üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Doğanın korunmasının yalnızca bir günlük etkinlikle sınırlı kalmaması gerektiği, sürdürülebilir bir çevre anlayışının toplumun her kesiminde yerleşmesi gerektiği vurgulandı.

Dernek Başkanı Enes Güneş, Çevreye bırakılan her çöpün geleceğe olumsuz etki yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğa bizlere bir emanettir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için teşkilatımız ve yaz okulu öğrencilerimizle sahadaydık. Önder Genel Merkezimizin 81 ilde başlattığı Orman Temizliği Seferberliği’ne bizler de katıldık. Temiz ve sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının devamlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bugünün elleri, yarının büyük sorumluluklarıyla buluşuyor diyerek, daha temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için küçük büyük demeden hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."