Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı
Denizli’de yaşayan 34 yaşındaki Sezer Çümen’in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay’da hiç tanımadığı bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nde (TÜRKÖK) 1,2 milyon kişinin tarandığı süreçte hastaya yüzde 100 uyum sağlayan donörün kendi oğlu çıkması, doktorların "milyonda bir" diye nitelendirdiği bir umut hikayesine dönüştü.