  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Metforminle birlikte verilen... Şeker hastalarına soğan özütü deneyi... İşte sonuçları Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor Yeni transferler tanıtıldı: Fenerbahçe'de imza şov Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber! Savunma sanayi şirketine İHA ile casusluk: Apar topar harekete geçildi Bankacılık sektörünün mevduatı 85 milyar daha arttı Kedi köpek alınmayacak İçeri girmeleri yasaklanacak
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Denizli’de yaşayan 34 yaşındaki Sezer Çümen’in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay’da hiç tanımadığı bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nde (TÜRKÖK) 1,2 milyon kişinin tarandığı süreçte hastaya yüzde 100 uyum sağlayan donörün kendi oğlu çıkması, doktorların "milyonda bir" diye nitelendirdiği bir umut hikayesine dönüştü.

#1
Foto - Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Denizli’de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen, 3 Mayıs 2025 yılında evinde birden ateşlendi. Tek oğlu olan Sezer Çümen’in (34) hastaneye götürdüğü kadına lösemi teşhisi konuldu. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 1,5 aylık kemoterapi sürecinin ardından taburcu olan Fatma Çümen’in rahatsızlıkları devam etti. Ardından oğlu ile birlikte Antalya’daki Memorial Sağlık Grubu Medstar Hastanesi’ne gelen talihsiz kadına kemlik iliği nakli kararı alındı.

#2
Foto - Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

İlk olarak Fatma Çümen’in kardeşlerinden örnek alındı, bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. Bunun üzerine Çümen, TÜRKÖK datasına kaydettirildi. Yapılan taramada ise hastanın 6 yıl önce Kızılay’a bağışta bulunan bir kişiyle yüzde 100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişinin kendi öz oğlu Sezer Çümen çıktığının öğrenilmesinin ardından herkes şoka uğradı. Doktorları da şaşırtan olay sonrası gerekli hazırlıklar yapılıp, Fatma Çümen’e oğlundan ilik nakli gerçekleştirildi

#3
Foto - Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Fatma Çümen’in sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olması ile umutsuzluk gözyaşları bir anda sevinç gözyaşlarına dönüştü. Sezer Çümen, yaşananları şu sözlerle anlattı: "6 yıl önce yolda Kızılay’a kan verirken, oradaki arkadaş ‘Gelin siz de donör bağışında bulunun’ demişti. Bir gün birisine uyum sağlar ve hayatı kurtulur diye bağışta bulunmuştum. Üzerinden yıllar geçti, şimdi karşımıza geldi. Annemle veri tabanında uyumlu olduğumuz ortaya çıkmış. Tabii bundan sonradan haberimiz oluyor. Kök hücre bankasından bir telefon geldi, iliğimin birine uyum sağladığını söylediler. Tabii bunun annem olduğunu ne karşı taraf ne de ben biliyorum. Ardından bir telefon daha geldi ve annem olduğunu öğrendim. Çok şaşırdık, inanamadık, ağladım. Naklimizi olduk. Annem yoğun bir kemoterapi aldı, zor bir süreç ama artık toparlıyor."

#4
Foto - Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Sadece bir tüp kan vererek bir can kurtulabileceğini söyleyen Çümen, "Başkasına verseydim de bu mutluluğu yaşardım. Bu bebeğe, çocuğa ya da yetişkin bir insana çıkabilir. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Verecek olduğunuz bir tüp kan her şeyi değiştiriyor. Bizi örnek alarak bunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Sevinç gözyaşı döken anne Fatma Çümen ise, "Bu yaşa getirdiğim oğlum beni kurtardı. Allah ondan razı olsun, hakkım helal olsun" dedi.

#5
Foto - Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Süreçle ilgili bilgi veren Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, nakil için önce hastanın kardeşlerine bakıldığını ancak uyum sağlayan kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle verici olamadığını belirterek, TÜRKÖK taramasında uygun donör bulunması için sürecin başlatıldığını anlattı. Yaklaşık 1,2 milyon kişinin yer aldığı verici datasından çıkan uygun donörün hastanın kendi oğlu çıkmasıyla şaşırdıklarını aktaran Çetin, "Bu milyonda bir gelecek bir pozitif rastlantı. Annesinin kardeşleriyle özdeş iken kendisiyle özdeşliğini beklemiyorduk. Fakat şans eseri oğlu yüzde yüz, yani 12’de 12 uyumlu çıktı. Bunun üzerine taramayı hemen bırakıp çocuğu üzerinden ilerledik. Bu milyonda 1 görülecek nadir bir durum. Verici olmak çok önemli ve hastaların hayatını kurtarıyor. Türkiye’nin kendi donör programı olmasaydı verici bulamayacaktık. Donör programına oğlu gidip başvurmasaydı, hastaya verici çıkmayacaktı, belki dünyada bulamayacaktık. Bu program sayesinde artık hastalarımıza uygun donörü bulabiliyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - Böyle bir şeye milyonda bir rastlanır! 6 yıl önce yaptığı bağışla annesini kurtardı

Hemotoloji Uzmanı Doç. Dr. Müfide Okay Özgeyik de, kendilerine lösemi rahatsızlığıyla başvuran Fatma Çümen’in tedavisinde ilk başta akıllı ilaçlar kullandıklarını ancak alınan kemik iliği biyopsisinde kan değerlerinin düşüklüğünün yanında kemik iliği yetmezliği tespit edince nakil kararı aldıklarını kaydetti. TÜRKÖK taramasında uygun donörün çıktığını ancak bunun 6 yıl önce bağışta bulunan oğlu olduğunu ilk etapta bilmediklerini aktaran Özgeyik, bu durumun örnek olması gerektiğini vurguladı. Özgeyik, "Böyle bir örnek varken tüm toplumumuzun TÜRKÖK gibi bağışçılar için önemli bir kaynak olan Kızılay’a bağışçı olmasını öneriyorum. Her ne kadar yakınları için ihtiyaç olmasa da belki de hiç tanımadıkları lösemili çocuk ya da erişkin hasta için umut olabilirler. O hasta kendi yakınınız da olabilir. 30 yaş üstünde herhangi bir hastalığı olmayan tüm insanların sadece bir tüp kanla bağışçı olması bizim için çok önemli" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık
Gündem

Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık

CHP yandaşı Özlem Gürses, Ahbap skandalı sonrası içine düştüğü itibar bataklığından kurtulmak için akla hayale gelmeyecek algı oyununa giriş..
İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!
Yerel

İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı v..
Elazığ'da 4 şiddetinde deprem
Gündem

Elazığ'da 4 şiddetinde deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Levent Üzümcü hakkında tutuklama istenmişti! Karar verildi...
Gündem

Levent Üzümcü hakkında tutuklama istenmişti! Karar verildi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, savcılık ifadesinin ardın..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti. New York borsası, çip hisselerindeki s..
CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti
Gündem

CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti

Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetimi tarafından yeni bir karar daha alındı. Sözcü Müslim Sarı, aralarında önemli isimlerin olduğu 8 il b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23