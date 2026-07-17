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Gündem Kızı ve karısı oğlu tarafından öldürülmüştü! Cinayetlere tanık olan baba da öldü
Gündem

Kızı ve karısı oğlu tarafından öldürülmüştü! Cinayetlere tanık olan baba da öldü

Yeniakit Publisher
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Kızı ve karısı oğlu tarafından öldürülmüştü! Cinayetlere tanık olan baba da öldü

Konya'da babasına sürekli ilaç vererek iyileşmesini engellediği ve yemeklerinin içerisine ilaç attığı gerekçesiyle üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan Rahman Öztürk'ün olay günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan babası Fuat Öztürk de hayatını kaybetti.

Geçen salı günü Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen dehşet olayda Rahman Öztürk (30), evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü (19) boğazlarından bıçaklayarak öldürdü. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Cinayet sırasında evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu öğrenilen baba Fuat Öztürk ise yaşananların ardından fenalaştı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Fuat Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Böylece ailede hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

EVDE YEMEK YEDİĞİNDE KENDİSİNİ KÖTÜ HİSSEDİYORMUŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Rahman Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Öztürk'ün ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babasına sürekli ilaç verdiğini, bu ilaçlar nedeniyle babasının sağlık durumunun kötüleştiğine inandığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca evde yemek yediğinde kendisini kötü hissettiğini öne sürerek bu nedenle zaman zaman dışarıda yemek yediğini, bu durumdan da üvey annesi ile kız kardeşini sorumlu tuttuğunu ifade ettiği belirtildi.

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