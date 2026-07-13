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Gündem YTB’den Gençlere Kamu Diplomasisinin Merkezinde Özel Staj Programı
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YTB’den Gençlere Kamu Diplomasisinin Merkezinde Özel Staj Programı

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YTB’den Gençlere Kamu Diplomasisinin Merkezinde Özel Staj Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik hazırladığı “YTB Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı”nın başvurularını başlattı. Klasik staj anlayışının ötesinde tasarlanan program, gençlere kamu diplomasisi çalışmalarını teorik ve uygulamalı olarak yakından tanıma imkânı sunacak.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik hazırladığı “YTB Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı”nın başvurularını başlattı. Klasik staj anlayışının ötesinde tasarlanan program, gençlere kamu diplomasisi çalışmalarını teorik ve uygulamalı olarak yakından tanıma imkânı sunacak.

YTB, meslek hayatına hazırlanan gençleri kamu diplomasisinin merkezinde özel bir staj ve kariyer deneyimiyle buluşturacak.

3-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek YTB Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı, gençlerin yalnızca gözlemci olarak yer aldığı klasik staj süreçlerinden farklı bir içerikle hazırlandı.

Program kapsamında katılımcılar; diaspora, göç ve kültürel diplomasi alanlarında akademik bilgi edinirken, alanında uzman isimlerin saha tecrübelerinden yararlanacak. Atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerle desteklenecek programda gençler, edindikleri bilgileri uygulama ve farklı çalışma alanlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.


Katılımcılar ayrıca YTB’nin kurumsal yapısını, çalışma alanlarını ve kamu diplomasisi anlayışını yerinde gözlemleyecek. Türkiye’nin yurt dışında yaşayan vatandaşları, akraba toplulukları ve uluslararası öğrencileriyle yürüttüğü çalışmaların planlama ve uygulama süreçleri, doğrudan uzmanlar tarafından gençlere aktarılacak.

Program, gençlere mesleki gelişimlerinin yanı sıra kamu diplomasisi alanında özgün bir deneyim kazanma, uzmanlarla bir araya gelme ve kariyerlerine yeni bir perspektif kazandırma imkânı sağlayacak.

Son başvuru 17 Temmuz

Başvurular, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar obys.ytb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için [email protected] adresi üzerinden YTB ile iletişime geçilebilecek.

 

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