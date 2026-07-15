Ayasofya’da İncil okuyan Rus turistler gözaltına alındı!

Türkiye’ye turist olarak gelen Rus vatandaşları Viktoria Sergeevna Filonova ve Igor Andreevich Filonov, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yüksek sesle İncil okudukları gerekçesiyle gözaltına alınarak Fatih'te polis karakoluna götürüldü.

Rus medyasına göre konsolosluktan yapılan açıklamada, "Gözaltındakilerin avukatı, yeminli tercüman ve Türk yetkililerle temas halindeyiz. V.S. Filonova ve I.A. Filonov şu anda sınır dışı edilme merkezinde bulunuyor. Göçmenlik Dairesi sınır dışı edilmelerini değerlendiriyor. Konuyu takip ediyoruz" denildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Polis karakoluna götürülen şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan rapor tutuldu. Söz konusu madde, fiilin kamu düzenine potansiyel bir risk oluşturması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve yabancı uyruklu vatandaşların sınır dışı edilmesini öngörüyor.

BİZANS BAYRAĞI AÇAN YUNANLAR DA SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce müze olan Ayasofya'yı resmen cami olarak yeniden adlandıran bir kararname imzaladı. Faaliyette olan bir cami içinde Hristiyanlık veya diğer inanışların ritüellerini düzenlemek veya gayrimüslim dini literatürü gösterişli bir şekilde okumak, kamu düzenini ihlal ve dini duygulara hakaret olarak sınıflandırılıyor. Nisan 2026'da iki Yunan turist de Ayasofya Camii'nde selfie çekmek için Bizans bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Eylemleri bir provokasyon olarak değerlendirilen Yunanlar ülkeden sınır dışı edilmişti.