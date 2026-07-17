Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır
Osmaniye'de evlenen çiftçi Avni Doğan (30) ve Özden Doğan (26), gelin arabası tercihini traktörden yana kullandı. Çift, süsledikleri traktörle düğün alanına geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Osmaniye'de evlenen çiftçi Avni Doğan (30) ve Özden Doğan (26), gelin arabası tercihini traktörden yana kullandı. Çift, süsledikleri traktörle düğün alanına geldi.
Kentte çiftçilik yapan Avni Doğan, düğününde tarım işlerinde kullandığı traktörünü gelin arabası olarak süsledi.
Kırmızı-beyaz kurdele, çiçek ve Türk bayraklarıyla donatılan traktörle hafta sonu babaevinden alınan gelin Özden Doğan, konvoy eşliğinde Cevdetiye beldesine getirildi.
Renkli görüntülerin yaşandığı gelin alma töreni, vatandaşların da ilgisini çekti. Traktörle yapılan konvoy, düğüne farklı bir renk kattı. Davul ve zurna eşliğinde karşılanan gelin için düğün alanında oyunlar oynandı.
Düğün töreni, davetlilerin çalınan müzikler eşliğinde halay çekip çiftin mutluluğunu paylaşmasıyla sona erdi.
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