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Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır

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Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır

Osmaniye'de evlenen çiftçi Avni Doğan (30) ve Özden Doğan (26), gelin arabası tercihini traktörden yana kullandı. Çift, süsledikleri traktörle düğün alanına geldi.

#1
Foto - Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır

Kentte çiftçilik yapan Avni Doğan, düğününde tarım işlerinde kullandığı traktörünü gelin arabası olarak süsledi.

#2
Foto - Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır

Kırmızı-beyaz kurdele, çiçek ve Türk bayraklarıyla donatılan traktörle hafta sonu babaevinden alınan gelin Özden Doğan, konvoy eşliğinde Cevdetiye beldesine getirildi.

#3
Foto - Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır

Renkli görüntülerin yaşandığı gelin alma töreni, vatandaşların da ilgisini çekti. Traktörle yapılan konvoy, düğüne farklı bir renk kattı. Davul ve zurna eşliğinde karşılanan gelin için düğün alanında oyunlar oynandı.

#4
Foto - Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır

Düğün töreni, davetlilerin çalınan müzikler eşliğinde halay çekip çiftin mutluluğunu paylaşmasıyla sona erdi.

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