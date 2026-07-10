58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!
1968 yılında İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan denize açılan El Fausto adlı balıkçı teknesinin akıbeti, denizcilik tarihinin en gizemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Kaybolduktan günler sonra bulunan teknenin dört kişilik mürettebatı, kendilerini kurtarmaya gelen geminin yardım teklifini reddetti. Aylar sonra yeniden bulunan teknede ise yalnızca bir kişinin cansız bedeni vardı. Yardımı neden reddettikleri ve sonrasında neler yaşandığı bugün bile hala gizemini koruyor.