58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

Bazı araştırmacılar mürettebatın motor arızası ve okyanus akıntıları nedeniyle rotasını tamamen kaybettiğini düşünürken, bazıları ise açlık, susuzluk ve psikolojik baskının yanlış kararlar alınmasına yol açtığını öne sürüyor. Bir başka iddia ise mürettebat arasında yaşanan bir anlaşmazlığın trajediye neden olduğu yönünde. Günlükten koparılan sayfalar ise olayın en büyük bilinmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sayfalarda ne yazdığı hiçbir zaman öğrenilemediği için El Fausto'nun neden yardım teklifini reddettiği ve diğer üç mürettebatın nasıl ortadan kaybolduğu hâlâ çözülemeyen denizcilik gizemleri arasında yer alıyor