  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli albay 'hayırlı olsun tüm Türkiye'ye diyerek müjdeyi verdi: TF-6000 ve TF10000 tamamlandı ROKETSAN’dan yeni yatırım hamlesi! Faaliyetlerini artırarak sürdürüyor Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı 58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular! Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta! Türkiye'de milyonlarca aboneye sahip telekomünikasyon devi satılıyor: Yeni patron belli oldu Amerikalılar, AK Partili ismin 'müjde yakın' dediği Vestel'le ilgili flaş gelişmeyi duyurdu: Acil olarak görevlendirildi Kremlin'den son dakika açıklaması: Rusya Türkiye için S-400 söylentilerini doğruladı Cihat Yaycı üstüne basa basa uyardı: Türkiye ne yapıp edip onu daha dikkatli korumalı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

1968 yılında İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan denize açılan El Fausto adlı balıkçı teknesinin akıbeti, denizcilik tarihinin en gizemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Kaybolduktan günler sonra bulunan teknenin dört kişilik mürettebatı, kendilerini kurtarmaya gelen geminin yardım teklifini reddetti. Aylar sonra yeniden bulunan teknede ise yalnızca bir kişinin cansız bedeni vardı. Yardımı neden reddettikleri ve sonrasında neler yaşandığı bugün bile hala gizemini koruyor.

#1
Foto - 58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

Olayın ardından başlatılan soruşturmalar ve yıllar boyunca yürütülen araştırmalar, yaşananları aydınlatmaya yetmedi. Teknede bulunan günlüğün 28 sayfasının koparılmış olması, geriye kalan üç mürettebattan hiçbir iz bulunamaması ve yardım teklifinin neden reddedildiğinin açıklanamaması, El Fausto'yu aradan geçen 58 yıla rağmen denizcilik tarihinin çözülemeyen gizemlerinden biri haline getirdi.

#2
Foto - 58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

20 Temmuz 1968'de El Hierro Adası'ndan La Palma'ya gitmek üzere denize açılan 14 metrelik El Fausto'nun ertesi gün limana ulaşması bekleniyordu. Ancak tekne kaybolunca arama çalışmaları başlatıldı. Dört gün sonra İngiliz yük gemisi Duchess, tekneyi rotasından yaklaşık 170 kilometre uzakta sürüklenirken buldu. İngiliz gemisinin mürettebatı, yakıtı ve erzakı tükenen balıkçı teknesini çekerek güvenli bir limana götürmeyi teklif etti. Ancak El Fausto'nun kaptanı bu teklifi kabul etmedi. Bunun yerine yalnızca yiyecek, su ve yakıt alarak yoluna devam etmek istedi. Bu kararın ardından tekne yeniden gözden kayboldu.

#3
Foto - 58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

Yaklaşık üç ay sonra İtalyan yük gemisi Anna Di Maio, El Fausto'yu Kanarya Adaları'ndan yaklaşık 3 bin kilometre uzakta Atlantik Okyanusu'nda başıboş sürüklenirken buldu. Tekneye çıkan ekip, makine dairesinde ileri derecede çürümüş tek bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin tamirci Julio García Pino'ya ait olduğu belirlendi.

#4
Foto - 58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

Teknede bulunan not defterinde Pino'nun ailesine yazdığı veda mesajı yer alıyordu. Ancak defterden 28 sayfanın koparıldığı ortaya çıktı. Diğer üç mürettebatın akıbetine dair ise hiçbir iz bulunamadı. El Fausto daha sonra çekilmeye çalışılırken battı ve olayı aydınlatabilecek son fiziksel kanıtlar da denizin dibine gömüldü. El Fausto'nun başına ne geldiğine ilişkin bugüne kadar çok sayıda teori ortaya atıldı.

#5
Foto - 58 yıldır sırrı çözülemedi: Okyanus ortasında yardımı reddedip ortadan kayboldular!

Bazı araştırmacılar mürettebatın motor arızası ve okyanus akıntıları nedeniyle rotasını tamamen kaybettiğini düşünürken, bazıları ise açlık, susuzluk ve psikolojik baskının yanlış kararlar alınmasına yol açtığını öne sürüyor. Bir başka iddia ise mürettebat arasında yaşanan bir anlaşmazlığın trajediye neden olduğu yönünde. Günlükten koparılan sayfalar ise olayın en büyük bilinmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sayfalarda ne yazdığı hiçbir zaman öğrenilemediği için El Fausto'nun neden yardım teklifini reddettiği ve diğer üç mürettebatın nasıl ortadan kaybolduğu hâlâ çözülemeyen denizcilik gizemleri arasında yer alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Havada dehşet: Pilot kapıyı açıp atladı, uçağı kız öğrenci indirdi
Dünya

Havada dehşet: Pilot kapıyı açıp atladı, uçağı kız öğrenci indirdi

Arjantin'de bir uçuş eğitmeni, uçuş sırasında kız öğrencisine "Ne yapacağını biliyorsun" diyerek paraşütsüz şekilde kapıyı açıp kendisini bo..
Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı
Gündem

Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki cip, motor aksamından çıkan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Yıllardır para biriktirip..
Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı
Gündem

Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada Enes Kaya, dayısı İbrahim Kaya'yı palayla doğrayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri..
Ekrem, dilini yuttu!
Gündem

Ekrem, dilini yuttu!

Toplam 414 sanığın yargılandığı ‘Asrın Yolsuzluğu” davası başladığı günden beri mahkemede şov yapan ve ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ diyen..
Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!
Gündem

Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!

Eski Türkiye’de sık sık mütedeyyin kesime yönelik hakaret ve küfür dolu sözlerle saldırdığı için günümüzde de ‘Küfürbaz Fatih’ olarak anılma..
Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarında bir ilk!
İSLAM

Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarında bir ilk!

Erzincan’da bu sene ilk kez kız ve erkek öğrencilere yönelik iki Yaz Kur’an Kursu’nda yatılı eğitim uygulaması hayata geçirildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23