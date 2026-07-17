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Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

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Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

Akdeniz semalarında havalanan Türk F-16 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Açıklamada, "Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz" denildi.

#1
Foto - Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle KKTC'de bulunan SOLOTÜRK ekibini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#2
Foto - Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i anan Ertuğruloğlu, "Ercan Havalimanı'nda konuşlu Türk F-16'ları ile büyük gurur duyuyoruz" dedi.

#3
Foto - Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

Ertuğruloğlu, bu durumun Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla gösterdiğini vurguladı.

#4
Foto - Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

SOLOTÜRK'ün her zaman olduğu gibi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına büyük coşku katacağını ifade eden Ertuğruloğlu, halkı Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

#5
Foto - Dünyaya duyurdular: Türk F-16'larıyla gurur duyuyoruz

Ziyarette SOLOTÜRK ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na üzerinde ekip üyelerinin imzalarının bulunduğu bir tablo hediye etti.

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