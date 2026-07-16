Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karşılıksız çek düzenlemekten para cezası alan ve 11 ildeki asrın felaketi sırasında toplanan bağışları kumar masalarında buharlaştırdığı iddiasıyla tutuklanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’i akıl hocasının “Başörtülü öğrencilere burs vermiyoruz” diyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu Türkan Saylan olduğu ortaya çıktı.
Haluk Levent “muhalif değil” diyerek seküler kesimi asrın dolandırıcılığından kurtarmaya çalışan Fatih Altaylı’ya cevap bizzat Haluk Levent’ten geldi.
Haluk Levent, Ergenekon sanığı Türkan Saylan’ın manevi annesi olduğunu, ÇYDD’de uzun süre birlikte çalıştıklarını kendi ağzından anlatıyor.
Ömrü başörtüsü düşmanlığıyla ve İslam karşıtlığıyla geçen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu Türkan Saylan’ın millete meydan okuyarak “Başörtülü öğrencilere burs vermiyoruz” sözü ise hala hafızalardaki yerini koruyor.
Gündem
Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!