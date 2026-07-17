T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/1647 Esas

DAVALILAR :

1- BEKİR BAYIR- İvedikköy Mahallesi Muhtarlığı Yenimahalle/ ANKARA

2- YUSUF UÇAR-Neubaugürtel 17/18 Wien/ AVUSTURYA 11509847

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/11/2026 günü saat: 12:30'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Taşınmaz Bilgisi:

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesinde bulunan;

-64575 ada 3 parsel, -64575 ada 5 parsel,-64589 ada 3 parsel, -64595 ada 2 parsel,-64626 ada 1 parsel, -64628 ada 2 parsel, -64626 ada 9 parsel, -64629 ada 1 parsel, -64629 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazlar.

#ilangovtr

Basın No: ILN02488741