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Dünya Eski Katar Emiri Al Thani yaşamını yitirdi
Dünya

Eski Katar Emiri Al Thani yaşamını yitirdi

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Eski Katar Emiri Al Thani yaşamını yitirdi

Katar’ı 1995-2013 yılları arasında yöneten ve ülkenin ekonomik dönüşümünün mimarı olarak görülen Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Katar, ülke tarihine damga vuran liderlerinden birini kaybetti. Ülkeyi 1995-2013 yılları arasında yöneten ve ülkenin ekonomik dönüşümünün mimarı olarak görülen Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Allah'ın hükmü ve kaderine olan sarsılmaz inancımızla, bu sabah vefat eden babamız Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani’nin ülkemiz için büyük bir kayıp olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani’nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, uzun yıllardır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Al Thani, 1997 yılında böbrek nakli olmuş, diyaliz tedavisi gördüğü yönünde bilgiler basına yansımıştı. Eski Katar emiri, enerji zengini ülkenin kalkınmasının başlıca mimarlarından biri olarak görülüyordu. Onun yönetimi sırasında ülke, uluslararası toplumdaki konumunu güçlendiren ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı.

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