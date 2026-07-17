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Gündem Almanya’da firari krizi: 148 bin kişi aranıyor
Gündem

Almanya’da firari krizi: 148 bin kişi aranıyor

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Almanya’da firari krizi: 148 bin kişi aranıyor

Almanya’da haklarında ülke genelinde tutuklama kararı bulunan 148 bin 311 kişinin firari olduğu açıklandı. Yetkililer, bu kişilerden 94’ünün terör bağlantılı suçlamalar kapsamında arandığını bildirdi.

Almanya’da haklarında tutuklama emri bulunan yaklaşık 150 bin kişinin firarda olduğu ortaya çıktı. Alman hükümetinin Alman Federal Meclisi’ndeki muhalefet partilerinden Yeşiller Partisi’nin soru önergesine verdiği cevapta, işledikleri suçlar yüzünden hapiste veya tutuklu yargılama öncesinde gözaltında olması gereken 148 bin 311 şüpheli firarda olduğu bildirildi. Haklarında ulusal çapta tutuklama emri bulunan ve polis tarafından aranan firarilerden 94 kişi terörle bağlantılı suçlardan, 15 bini şiddet/saldırı, yaklaşık 2 bin 500’ü de cinayet ve adam öldürme suçlarından dolayı aranıyor.

Almanya’da 1 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, 148 bin 311 şüpheliden bazıları hakkında birden fazla tutuklama emri bulunduğu, bu nedenle polisin elindeki tutuklama emri sayısının 170 bin 667 olduğu ifade edildi.

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