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Spor Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor!
Spor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor!

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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor!

Geçen sezon 30 takımı ağırlayan merkez, yeni sezonda 40-50 yerli ve yabancı takımı misafir etmeye hazırlanıyor. Kamp yapan takımların memnuniyeti, Erciyes'in profesyonel kulüpler için vazgeçilmez kamp adreslerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kayserispor, Manisa FK, Batman Petrolspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Pendikspor, İran U23 Milli Takımı, Al Hilal Women ve farklı yaş kategorilerindeki uluslararası ekipler, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'in eşsiz atmosferinde gerçekleştiriyor.

2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla sporun ve yüksek irtifa kampının merkezi olmaya emin adımlarla ilerliyor.

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