İyimser senaryolar ölüme davetiye çıkarıyor! Profesörden İstanbul için tüyler ürperten 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Alman yer bilimleri araştırma merkezi GFZ’nin prestijli Science dergisinde yayımlanan son çalışması, Marmara Denizi’ndeki sismik hareketliliğin sinsi adımlarla İstanbul’a doğru göç ettiğini ortaya koydu. Kamuoyunda oluşan "deprem küçük olacak" algısına ve iyimser senaryolara karşı çok sert bir uyarıda bulunan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, rehavetin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, faturanın ağır olmaması için hazırlıkların derhal en kötü senaryoya göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.