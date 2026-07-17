İyimser senaryolar ölüme davetiye çıkarıyor! Profesörden İstanbul için tüyler ürperten 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı!

"Senaryoya göre bir deprem meydana geldiğinde nereler etkilenir diye bakacak olursak, haritada gördüğümüz üzere çok geniş bir coğrafyanın bu depremi hissetmesi söz konusu. Ancak koyu mavi ile görülen alanlarda hafif bir hissetme söz konusu olacak. Çok çok kötü bir bina yoksa burada bir yıkım, hasar meydana gelmesi söz konusu olmaz." Asıl riskli bölgelere dikkat çeken Kutoğlu, "Ancak baktığımızda İstanbul’un güney kıyılarında depremin daha şiddetli hissedilmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla da bu bölgelerde yıkım meydana gelebilir" şeklinde konuştu. Kutoğlu, zemin koşullarının etkisini de hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Depremin şiddetinin hissedilmesine bağlı olarak, sıcak renkler (sarıdan turuncu ve kırmızıya giden renkler) hissedilme şiddetinin artışını gösteriyor. Yine uzakta da olsa zemin durumu nedeniyle Güney Marmara tarafında da depremin bir nebze de olsa yüksek şiddette hissedileceğini gösteriyor çalışma."