  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok sayıda adayın ismi geçerken: Ederson giderse Fenerbahçe 15 milyon euro ödeyecek! 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor! Maraş dondurmasında üretim ve ihracat hız kazandı Türkiye'nin doğalgaz hamlesi dengeleri değiştirdi: Çok sayıda ülkeyi ipten alabiliriz Bu hamle dengeleri değiştirecek: Ponomarenko'nun menajeri ağız değiştirdi: Okan Buruk etkisi Oktay Kaynarca'dan esprili çıkış: Ben bir türlü ölemiyorum abi Icardi'nin alternatifi bulundu! Galatasaray'da yeni hedef belli oldu Muhalifleri çıldırtan karar hakkında konuştu! 'Evet müfredattan çıkardım' Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması Yediemin otoparklarında 1, 5 milyar liralık vurgun: İhaleden önce parçaları söküp 10'da 1 fiyatına almışlar
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif

Bilim insanları, kilo verme sürecinde yapılan yeni bir hatayı keşfetti. Kilo vermek isteyen birçok kişi, tartıdaki rakamın düşmesini hedeflerken vücudun belirli bölgelerindeki kurtulmaya odaklanıyor. Özellikle göbek çevresindeki yağlar, en çok şikâyet edilen bölgelerin başında geliyor. Uzmanlara göre kilo verme sürecinde yapılan bazı yanlış uygulamalar, karın bölgesindeki yağların kalıcı hale gelmesine neden olabiliyor...

#1
Foto - Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif

Pek çok kişi sadece mekik çekerek ya da aç kalarak göbek yağlarından kurtulabileceğini düşünüyor. Fakat bilimsel olarak vücudun yalnızca tek bir bölgesinden yağ yakmak mümkün değil. Sağlıklı ve kalıcı bir incelme için beslenme düzeni, egzersiz, uyku ve stres yönetiminin birlikte ele alınması gerekiyor.

#2
Foto - Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif

Kilo verme sürecinde yapılan en yaygın hatalardan biri, çok düşük kalorili diyetlerle hızlı sonuç almaya çalışmak oluyor. Kısa sürede fazla kilo kaybetmek isteyen kişiler, öğünlerini azaltarak veya uzun süre aç kalarak yağ yakacağını düşünüyor.

#3
Foto - Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif

Ancak aşırı kısıtlı beslenme, vücudun enerji harcamasını azaltmasına neden olabiliyor. Metabolizma yavaşladığında kilo kaybı zorlaşırken, verilen kiloların geri alınma ihtimali de artıyor. Uzmanlar, özellikle göbek çevresindeki yağların azalması için sürdürülebilir bir beslenme planının önemine dikkat çekiyor. Yeterli protein almak, lifli besinlere yönelmek ve dengeli karbonhidrat tüketmek, yağ kaybını destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Kilo verirken en büyük hata: Göbek asla erimez! İşe yaramaz değişim için bu unsurlar yer alıyor! Yeni keşif

Karın bölgesindeki yağlanma, birçok kişinin en büyük mücadele ettiği konular arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise vücudun yağ depolama biçimiyle ilişkili. Göbek çevresindeki yağlar; genetik faktörler, hormonlar, stres seviyesi, uyku düzeni ve yaşam tarzından etkilenebiliyor. Özellikle stres sırasında artan kortizol hormonu, bazı kişilerde karın bölgesinde yağ birikimini artırabiliyor. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre oturmak ve düzensiz beslenmek de bel çevresindeki yağlanmayı tetikleyebiliyor. Bu nedenle yalnızca spor yapmak değil, günlük alışkanlıkları değiştirmek de büyük önem taşıyor. Göbek eritmek isteyen birçok kişi ilk olarak karın egzersizlerine yöneliyor. Mekik, plank ve benzeri hareketler karın kaslarını güçlendirse de doğrudan göbek yağlarını eritmez. Yağ kaybı, vücudun genel enerji dengesiyle gerçekleşir. Yani vücut yağ yakmaya başladığında bu süreç bölgesel değil, genel olarak ilerler. Düzenli yürüyüş, direnç egzersizleri ve dengeli beslenme birlikte uygulandığında karın bölgesindeki yağ oranı da zamanla azalabilir. Uzmanlar, özellikle kas kütlesini artıran egzersizlerin metabolizmayı desteklediğini ve uzun vadede daha etkili sonuç verdiğini belirtiyor. Kilo verme konusunda çoğu kişinin gözden kaçırdığı önemli noktalardan biri de uyku düzeni oluyor. Yetersiz uyku, iştah kontrolünü zorlaştırabilir ve kişinin daha fazla kalori tüketmesine neden olabilir. Düzensiz uyuyan kişilerde açlık ve tokluk hormonlarında değişimler yaşanabilir. Bu durum özellikle şekerli ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelmeyi artırabilir. Bunun yanında sürekli stres altında olmak da kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi, sağlıklı kilo kaybının önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Göbek yağlarından kurtulmak isteyenlerin öncelikle hızlı çözümler yerine uzun vadeli alışkanlıklara odaklanması gerekiyor. Dengeli beslenme, düzenli hareket, yeterli uyku ve stres kontrolü bir arada uygulandığında vücuttaki yağ oranında sağlıklı bir azalma sağlanabiliyor. Uzmanlar, kişinin yaşına, kilosuna, sağlık durumuna ve yaşam tarzına uygun bir plan oluşturmasının en doğru yaklaşım olduğunu vurguluyor. Çünkü herkesin kilo verme süreci farklı ilerliyor. Sonuç olarak, göbek yağlarının erimemesinin temel nedenlerinden biri tek bir bölgeye odaklanmak ve yanlış yöntemlerle hızlı sonuç almaya çalışmak. Kalıcı değişim için sabır, düzen ve doğru alışkanlıklar en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!
Dünya

Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!

Türkiye’deki NATO Zirvesine resmi olarak davetli olmasına ve kendisinin de özel olarak izin istemesine rağmen kaçma şüphesiyle ısrarla Türki..
500 Müslüman'dan haber alınamıyor!
Dünya

500 Müslüman'dan haber alınamıyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'dan denize açılan ve Arakanlı Müslümanları taşıyan iki tekneden haber alınamadığını, 500'den fazla kişinin..
İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!
Yerel

İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı v..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti. New York borsası, çip hisselerindeki s..
12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Gündem

12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kamuoyunda “12’nci Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle icra satışlarınd..
Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Yazar Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmayı ve bazı medya kuruluşlarının konuya yaklaşımını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23