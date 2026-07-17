İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verildiği bildirildi. Kararın ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Üzümcü'nün görevden alınması yönünde çağrıda bulundu.

Gezi Parkı olayları sırasında yaptığı çıkışlar ve halkı galeyana getiren demeçleri nedeniyle Devlet Tiyatroları'ndan yüksek disiplin kurulu kararı ile ihraç edilen, sonrasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı yüksek maaş ve sosyal medyadaki siyasi paylaşımları ile sıkça eleştirilen Levent Üzümcü, Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alındı.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya paylaşımları yüzünden hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen Üzümcü'nün emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

Gece saat 02:43'te sosyal medya platformu X'teki hesabından "Gözaltına alınıyorum" diye paylaşım yapan Üzümcü'ye tepkiler de gecikmedi. Her paylaşımında devleti ve ülkeyi asılsız iddialarla eleştiren, yapılan hizmetleri tiye alan Üzümcü'nün gözaltına alınması sosyal medyada da geniş yer buldu. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenerek, Levent Üzümcü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden alınmasını istedi.

"VESAYET ÖZLEMİ YAŞIYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapılan bazı paylaşımların kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek, Levent Üzümcü hakkında yürütülen adli sürecin hukukun doğal işleyişi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bursalı Aksoy, "15 Temmuz'un yıl dönümünde milletimizin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkışını hazmedemeyen, vesayet özlemini farklı söylemlerle canlı tutmaya çalışan anlayışın yeniden ortaya çıkması ibret vericidir" ifadelerini kullandı. Üzümcü'nün sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmanın ve ardından gelen gözaltı işleminin olağan bir hukuki süreç olduğunu dile getiren Aksoy, "Levent Üzümcü isimli sözde sanatçı, sonucu suç oluşturan eylem ve söylemlerinden herkes gibi şahsen sorumludur. Hiçbir meslek, unvan ya da makam hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" dedi.

"TUGAY'I UYARMIŞTIK"

Üzümcü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine de dikkat çeken Aksoy, "Bu görevin gerektirdiği tarafsızlık ve sorumluluk anlayışından uzak bir görüntü vermesi düşündürücüdür. Bugüne kadar kendisini işgal ettiği koltuğun gereğini yaparken görememişken hâlâ o görevde neden tutulduğunu anlamak mümkün değil. Sanat kurumları ideolojik hesaplaşmaların değil, kültür ve sanat üretiminin merkezleri olmalıdır" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise Üzümcü'nün hangi paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını bilmediğini belirterek, yaklaşık bir yıl önce Belediye Meclisi'nde benzer konularda Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı uyardıklarını söyledi.

SİYASET YAPACAKSA İSTİFA ETSİN

Levent Üzümcü'nün sosyal medya kullanımına ilişkin eleştirilerini geçmiş dönemde de dile getirdiklerini hatırlatan Hakan Yıldız, "Toplumsal hassasiyetleri gözetmeden açıklamalar yaptığını ifade etmiştik. Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kamu görevlisidir. Yaklaşık 34 bin 500 personel arasında en yüksek maaşı alan kişidir. Başkan Cemil Tugay'dan da Genel Sekreter'den de daha yüksek maaş aldığını biliyoruz" dedi. Kamu görevlilerinin tarafsızlık sorumluluğuna dikkat çeken Yıldız, "Hem kamu görevi yapıp hem de sosyal medya hesaplarını siyasi bir mecra gibi kullanmasını başından beri eleştirdik. Siyaset yapacaksa kamu görevini bıraksın dedik. Bu konudaki görüşüm bugün de aynıdır" ifadelerini kullandı. Yıldız, geçmişte ABD savaş gemisinin İzmir'e gelişine ilişkin Üzümcü'nün yaptığı 'Koşun len kıbleniz geldi' paylaşımını da hatırlatarak, o dönemde Belediye Meclisi'nde sert eleştiriler yönelttiklerini söyledi. Yıldız, eleştirilerinin yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı olmadığını ifade etti. Yıldız, "Görev yaptığı kurumu adeta arka bahçesi gibi kullandığını söyledik. Tiyatro dekorlarıyla ilgili harcamalar ve diğer uygulamalar konusunda da eleştirilerimizi dile getirdik. Umuyorum ki Sayın Tugay da tüm bu yaşananları ve daha önce yaptığımız uyarıları dikkate alarak gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Şu an itibarıyla aylık 300 bin liranın üzerinde maaş alan bir kamu görevlisinin bu sorumluluğa uygun hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.