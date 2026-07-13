  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de yol kenarlarında fışkırıyor, ama neredeyse hiç kimse bilmiyor! Kilosu tam 53 bin lira İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye enselerinde, adım adım takip ediyor Adam resmen herkesi soyup soğana çevirmiş! Haluk Levent, ünlü iş adamını da “öğrenci yurdu” yalanıyla dolandırmış 'Rusya sıcak bakmaya başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin S-400'leri o ülkeye gidiyor Sivrisineklerin en sevdiği kan grubu belli oldu: Meğer onları rastgele ısırmıyorlarmış Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük Haluk Levent soruşturması, İmamoğlu’nun danışmanı ünlü avukata da uzandı! Meğer parasını kaptırdıktan sonra... Damarları temizleyip cillop gibi yapıyor, kalbi zırh gibi koruyor! İşte kandaki yağı eriten şifalar
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Türkiye'de 301 şubeye ulaşarak büyümesini sürdüren Köfteci Yusuf'un yatırım atağının, bazı Amerikan fast-food zincirlerinin cirolarında önemli düşüşlere neden olduğu belirtildi.

#1
Foto - Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Bursa'nın İznik ilçesinde küçük bir işletme olarak doğan Köfteci Yusuf, bugün Türkiye'nin en yaygın restoran zincirlerinden biri haline geldi. 43 ilde hizmet veren marka, toplam 301 şubesiyle büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

#2
Foto - Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Şube sayısında ilk sırada İstanbul 61 şube ile yer alırken, Bursa 42, Ankara 24, İzmir 22, Balıkesir 14 ve Afyonkarahisar 12 şube ile listenin üst sıralarında bulunuyor. Bunun yanı sıra Kocaeli, Konya, Antalya ve birçok ilde de faaliyetlerini sürdüren marka, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine ulaşıyor.

#3
Foto - Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Yerli sermayeyle büyümesini sürdüren marka, yeni yatırımları ve şubeleşme hamleleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

#4
Foto - Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Öte yandan Köfteci Yusuf'un şube açtığı her bölgede, bölgedeki ABD'li burger mekanlarının cirolarının yüzde 50 oranında düştüğü iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuk parkında skandal olay!
Gündem

Çocuk parkında skandal olay!

Aksaray’da motosikletlerle girdikleri çocuk parkında kaydırak ve köprülere motosikletlerle çıkan 2 sürücü polis tarafında yakalandı. Şahısla..
MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu
Spor

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

MotoGP'de Almanya'da düzenlenen sezonun 11. yarışını İspanyol pilot Marc Marquez kazandı. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sı..
Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda
Spor

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem milli takım yolunda

Oğuz Alper Öktem, Türkiye’yi Eylül ayında Portekiz’de düzenlenecek uluslararası FEI Milletler Kupası (CEIO2) 120 km Atlı Dayanıklılık yarışm..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği kalleş saldırıda 1 Filistinli şehit oldu.

Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü
Gündem

Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımla..
Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

Bingöl Kiğı'de serinlemek için Peri Çayı’na giren lise öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23