Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük
Türkiye'de 301 şubeye ulaşarak büyümesini sürdüren Köfteci Yusuf'un yatırım atağının, bazı Amerikan fast-food zincirlerinin cirolarında önemli düşüşlere neden olduğu belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de 301 şubeye ulaşarak büyümesini sürdüren Köfteci Yusuf'un yatırım atağının, bazı Amerikan fast-food zincirlerinin cirolarında önemli düşüşlere neden olduğu belirtildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde küçük bir işletme olarak doğan Köfteci Yusuf, bugün Türkiye'nin en yaygın restoran zincirlerinden biri haline geldi. 43 ilde hizmet veren marka, toplam 301 şubesiyle büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.
Şube sayısında ilk sırada İstanbul 61 şube ile yer alırken, Bursa 42, Ankara 24, İzmir 22, Balıkesir 14 ve Afyonkarahisar 12 şube ile listenin üst sıralarında bulunuyor. Bunun yanı sıra Kocaeli, Konya, Antalya ve birçok ilde de faaliyetlerini sürdüren marka, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine ulaşıyor.
Yerli sermayeyle büyümesini sürdüren marka, yeni yatırımları ve şubeleşme hamleleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.
Öte yandan Köfteci Yusuf'un şube açtığı her bölgede, bölgedeki ABD'li burger mekanlarının cirolarının yüzde 50 oranında düştüğü iddia edildi.
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