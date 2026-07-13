Köfteci Yusuf'un hamlesi şoka soktu: Kayıpları çok büyük

Şube sayısında ilk sırada İstanbul 61 şube ile yer alırken, Bursa 42, Ankara 24, İzmir 22, Balıkesir 14 ve Afyonkarahisar 12 şube ile listenin üst sıralarında bulunuyor. Bunun yanı sıra Kocaeli, Konya, Antalya ve birçok ilde de faaliyetlerini sürdüren marka, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine ulaşıyor.