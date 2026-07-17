Haluk Levent'e ateş püskürdü! 'İnşallah müebbet alırsın, alçak herif!'

Oyuncu Tolga Karel, Haluk Levent hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Levent'e yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Bir dönem Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle tanınan, şimdilerde ABD'de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'e sert tepki gösterdi. Karel'in peş peşe yayınladığı ifadeler kısa sürede gündem oldu.

"ALÇAK HERİF"

Instagram hesabından art arda hikâyeler paylaşan Karel, Haluk Levent'in geçmişte yaptığı bir açıklamanın yer aldığı görseli yayınladı. Karel'in ilk paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Allah belanı versin Haluk Levent. O paralarda fakirin, fukaranın, yetimin hakkı var. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alırsın. Alçak herif!"

Karel, ikinci paylaşımında ise Haluk Levent'in emniyette ifade verdiğine ilişkin bir görsel paylaşarak şu sözlere yer verdi:

"Vallahi çıldıracağım yahu. Bu Ahbap nasıl bir dernek ki yatlar, katlar, özel araziler alınıyor, satılıyor, hesaplar özel şirketlere aktarılıyor. Müthiş bir skandal bu."

Tolga Karel'in peş peşe yaptığı paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı da paylaşımları yeniden paylaşarak destek verdi.

AKIN GÜRLEK'E DESTEK MESAJI

Tolga Karel, paylaşımlarının devamında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğrafını paylaşarak desteğini de açıkça gösterdi. Karel paylaşımında, "Ben Akın Gürlek'i taa 2007'den sonra Edirne'de hakimlik yapmaya başladığı zamandan beri bilirim. Benim tanıdığım Akın Gürlek bu işin sonuna kadar gidecektir." ifadelerine yer verdi.

Karel'in Haluk Levent'e yönelik sert açıklamaları ve Akın Gürlek'e verdiği destek, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.