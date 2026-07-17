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Dünya İsrail'den Cezaevleri İçin Timsah Adımı!
Dünya

İsrail'den Cezaevleri İçin Timsah Adımı!

Yeniakit Publisher
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İsrail'den Cezaevleri İçin Timsah Adımı!

İsrail, Nil timsahını "çiftlikte yetiştirilen yabani hayvan" statüsüne aldı. Düzenlemenin, cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilmesinin önünü açmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail, Nil timsahını "çiftlikte yetiştirilen yabani hayvan" statüsüne aldı. Düzenlemenin, cezaevlerinin çevresine timsah yerleştirilmesinin önünü açmayı amaçladığı belirtildi.
Silman, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in önerdiği "timsah hapishanesi"ni kurabilmesi için bu kararı yayınladı. Birkaç ay önce İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'na, Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın Hamat Gader'den timsahlar almasına ve bunları güvenlik mahkumlarının tutulduğu cezaevlerinin çevresine yerleştirmesine izin vermesi için baskı yapılmıştı. Programın Ketziot Cezaevi'nde pilot olarak uygulanması bekleniyordu.

Geçmişte timsah yetiştiriciliği, timsahların doğaya kaçması ve insan hayatına yönelik riskler dahil çok sayıda soruna yol açmıştı.

Eski Çevre Koruma Bakanı Gilad Erdan, Doğa ve Parklar Kurumu genel kurulunun danışma komitesinin tavsiyesi üzerine bu uygulamaya son vermişti.

 

Silman, Yaban Hayatı Koruma Yasası'ndaki ölü bir hükmü fiilen yeniden canlandırmaya karar verdi. Ancak yeni kararla, fiilen yeni bir kategori oluşturuldu: Güvenlik amacıyla yetiştirilen yabani hayvan.

Silman, bakanlığın hukuk danışmanlarının aksi yöndeki görüşlerini reddederek kararı uygulamaya soktu.

Birkaç hafta önce Ben-Gvir ve Silman, Doğa ve Parklar Kurumu Genel Müdürü ve Çevre Koruma Bakanlığı'nın hukuk danışmanıyla bir araya gelerek bir cezaevinin çevresine timsahlar yerleştirmek istediklerini belirtmişti.

Kararın uygulama safhasına geçip geçmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Mepa News

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