Milli teknolojide dev buluşma! TCG Anadolu Heyeti, Baykar’ın teknoloji üssünü ziyaret etti!
Türkiye'nin gururu yerli ve milli savunma sanayiinde tarihi ve stratejik bir iş birliği adımı daha atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin gururu yerli ve milli savunma sanayiinde tarihi ve stratejik bir iş birliği adımı daha atıldı.
Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay başkanlığındaki TCG Anadolu Heyeti, milli SİHA ve İHA'ların üretim merkezi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dünyada ilk kez bir NATO tatbikatında görev alan gemiye konuşlu insansız hava aracı, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'dır. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden dik açılı bir rampa ya da katapult yardımı olmaksızın kendi gücüyle iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliğini taşır.
Mavi Vatan'ın koruyucusu olan bu milli teknolojinin öne çıkan teknik özellikleri şunlardır: Katlanabilir Kanat Yapısı: TCG Anadolu gibi uçak gemileri ve amfibi hücum gemilerindeki kısıtlı hangarlarda ve pistlerde çok daha az yer kaplaması, gemide birden fazla hava aracının konuşlandırılabilmesi için kanatları katlanabilir mimariyle tasarlanmıştır.
Gelişmiş Görüş Hattı Ötesi (BLOS) Haberleşme: Uydu kontrolü sayesinde görüş hattının ötesinden, yani binlerce kilometre uzaktan kumanda edilebilir. Bu da açık denizlerde ve okyanuslarda görev yaparken menzil sınırlamasını ortadan kaldırır.
Yüksek Taşıma Kapasitesi ve Silah Sistemleri: Lazer güdümlü mühimmatlar, akıllı füzeler ve hassas vuruş kabiliyetine sahip yerli mühimmatları taşıyabilecek 6 adet istasyona sahiptir. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra deniz hedeflerine karşı doğrudan taarruz gerçekleştirebilir. Gelişmiş Deniz Koşullarına Uyum: Deniz üzerindeki zorlu hava şartlarına, şiddetli rüzgarlara ve dalgalı denizlerdeki gemi hareketlerine uyum sağlayabilen özel otopilot, iniş-kalkış ve gövde sistemleriyle donatılmıştır.
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