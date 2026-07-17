Milli teknolojide dev buluşma! TCG Anadolu Heyeti, Baykar’ın teknoloji üssünü ziyaret etti!

Dünyada ilk kez bir NATO tatbikatında görev alan gemiye konuşlu insansız hava aracı, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'dır. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden dik açılı bir rampa ya da katapult yardımı olmaksızın kendi gücüyle iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliğini taşır.