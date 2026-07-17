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Türkiye'nin öncülük ettiği dev projede ABD'nin şüphe uyandıran teklifi kabul edildi: 49 yıllığına onların

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Türkiye'nin öncülük ettiği dev projede ABD'nin şüphe uyandıran teklifi kabul edildi: 49 yıllığına onların

Türkiye'nin öncülük ettiği devasa proje olan Zengezur Koridoru için harekete geçen ABD istediğini aldı. Kritik hat Amerikalılara kiralandı.

#1
Foto - Türkiye'nin öncülük ettiği dev projede ABD'nin şüphe uyandıran teklifi kabul edildi: 49 yıllığına onların

Zeynep Gizem Özpınar'ın haberine göre, Ermenistan hükümeti, 16 Temmuz 2026’daki Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ile imzalanan TRIPP (Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası) Çerçeve Anlaşması’nın ratifikasyonu (onaylanması) için yasa tasarısını kabul etti. Buna göre TRIPP Development Company kurulacak.

#2
Foto - Türkiye'nin öncülük ettiği dev projede ABD'nin şüphe uyandıran teklifi kabul edildi: 49 yıllığına onların

Şirket, Ermenistan’daki belirlenen bölgelerde arazi kullanım ve geliştirme haklarını ilk etapta 49 yıl süreyle kullanacak. Bu dönemde hisselerin yüzde 74’ü ABD tarafına, yüzde 26’sı Ermenistan’a ait olacak.

#3
Foto - Türkiye'nin öncülük ettiği dev projede ABD'nin şüphe uyandıran teklifi kabul edildi: 49 yıllığına onların

49 yılın sonunda tarafların ortak kararıyla süre 50 yıl daha uzatılabilecek. Bu uzatma hâlinde Ermenistan’ın hisse oranı yüzde 49’a yükselecek. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan’ın egemenlik, sınır kontrolü, gümrük işlemleri ve idari yetkilerinin tam koruma altında olacağını özellikle vurguladı.

#4
Foto - Türkiye'nin öncülük ettiği dev projede ABD'nin şüphe uyandıran teklifi kabul edildi: 49 yıllığına onların

Ratifikasyon süreci şimdi Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak; uygun bulunması durumunda Ulusal Meclis’e sevk edilecek. Hissedar sözleşmesi ile şirket ana sözleşmesinin hazırlanması da aşamalar arasında yer alıyor.

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