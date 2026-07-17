Yılmaz Güçlü bir savunma sanayi oluşturduk Dünyanın 16’ncı büyük ekonomisiyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pandemi sonrası yeni bir dünya ekonomisi var. Daha kısıtlayıcı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu ortamda dünyanın genel ortalaması düştü. Dünya ticaretindeki gerileme daha hızlı. Büyümeden de daha çok etkilendi ticaret. Geçen yıl itibariyle, nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cihannüma Derneği ve AYBİR işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programına katıldı. Programa Yılmaz'ın yanı sıra, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Ebubekir Ceylan, Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda davetli katıldı.