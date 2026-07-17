Yılmaz Güçlü bir savunma sanayi oluşturduk Dünyanın 16’ncı büyük ekonomisiyiz

Türkiye’nin 23 yılda dünya ekonomisini oransal olarak geride bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Son 23 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 3,5 büyüme sağlamış. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 5,3 büyüme kaydetmiş. Yani 23 yıldaki dünya ortalaması her yıl her yıl, bazı yıllar yüksek bazı yıllar düşük ama ortalaması, dünya 3,5 biz 5,3. Demek ki dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları, ne olacak işte 1,8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük fark oluşturuyor aslında. Bir yılda değil. 23 yıl her yıl, her yıl, her yıl 1,8 puan dünyadan hızlı büyüyünce, işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturdu. Bu bir yıllık bir şey değil. Dolayısıyla son dönemlerde de hızlı büyüdüğümüzü, ifade etmek istiyorum. Pandemi sonrası yeni bir dünya ekonomisi var. Daha kısıtlayıcı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu ortamda dünyanın genel ortalaması düştü. Dünya ticaretindeki gerileme daha hızlı. Büyümeden de daha çok etkilendi ticaret. Geçen yıl itibariyle, nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz, satın alma gücü paritesiyle de dünyanın 11. büyük ekonomisi konumundayız" dedi.