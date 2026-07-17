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Aktüel Şahinbey Bey'in bilim hamlesi örnek oldu
Aktüel

Şahinbey Bey'in bilim hamlesi örnek oldu

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Şahinbey Bey'in bilim hamlesi örnek oldu

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Zirvesi’nde Bilim Şahinbey, TÜBİTAK'tan "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülünü aldı.

Şahinbey Belediyesi'nin çocukları ve gençleri bilimle buluşturan vizyon projesi Bilim Şahinbey, 5'inci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM) Türkiye'nin en başarılı bilim merkezlerinden biri seçildi. TÜBİTAK tarafından verilen "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülü, Şahinbey Belediyesi'nin eğitime yaptığı yatırımların ulusal ölçekte takdir edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE YATIRIM ÖDÜL GETİRDİ

Şahinbey Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği projelerle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin farklı illerinden bilim merkezlerinin katıldığı 5'inci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Bilim Şahinbey, yıl boyunca gerçekleştirdiği yoğun atölye çalışmalarıyla "En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi" ödülünün sahibi oldu.

 

Ödül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na takdim edildi. Bilim merkezinin ulaştığı başarı, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasına yönelik sürdürülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

"BU GURUR ŞAHİNBEY'İN VE GENÇLERİMİZİN"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bilim ve teknoloji alanındaki yatırımların kararlılıkla süreceğini belirterek "5'inci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'ne katıldık. Bilim ve teknolojinin geleceğine yön verecek önemli başlıkların ele alındığı zirvede, Bilim Şahinbey olarak 'En Çok Atölye Etkinliği Gerçekleştiren Bilim Merkezi' ödülünü TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın'ın elinden almanın gururunu yaşadık. Bu anlamlı organizasyonun ülkemiz ve bilim dünyamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

 

BİNLERCE ÖĞRENCİ BİLİMLE BULUŞUYOR

Bilim Şahinbey'de yıl boyunca düzenlenen robotik kodlama, yapay zekâ, astronomi, matematik, deney, teknoloji ve tasarım atölyeleriyle binlerce öğrenci uygulamalı eğitim alma fırsatı buluyor. Çocuklar ve gençler, bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken üretmeye, araştırmaya ve keşfetmeye teşvik ediliyor.

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