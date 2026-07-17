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Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok

İBB davasından tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına erişim engeli getirildi.

#1
Foto - Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

#2
Foto - Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok

Engelli Web'in paylaştığı haberde erişim engeli kararına rağmen, 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'den henüz görünmez kılınmadığı bildirildi.

#3
Foto - Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri daha önce de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl tutuklanma kararının ardından 24 Nisan'da 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti.

#4
Foto - Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok

Daha sonra açılan uluslararası X hesabı (imamoglu_int) ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adına açılan farklı X hesapları da peş peşe erişim engeli kararlarına konu oldu. Hesap isimleri değiştirilerek yeniden açılan profiller hakkında da benzer kararlar verildi.

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