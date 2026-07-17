  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tuvalet kağıdı için 45 dakikalık rötar: Kondüktör treni durdurup markete koştu Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı İfşa oldular! Şehit Bayram Ali Öztürk dosyasını Kemalistler ve FETÖ'cüler nasıl kararttı? AK Parti İBB Meclis Üyesi Eroğlu rakamlarla konuştu! Beceriksiz CHP, İstanbul'a ulaşım kabusu yaşatıyor Türkiye ekonomisinden şikayet edenler dikkat! Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90 oldu Alkol bir ocağı daha söndürdü Türkiye Tolga Hava Savunma Sistemini aktif etti: Gökyüzü yangın yerine döndü Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü! Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı İletişim Başkanı Duran'dan skandal belgeye tepki AB objektiflikten uzak ve vizyonsuz
Aktüel Başkan Altay hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi
Aktüel

Başkan Altay hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Altay hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Dere Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve yaz Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve hafızlığa çalışan öğrencilere başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Meram Dere Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, öğrencilerle sohbet ederek eğitimlerine dair bilgi aldı.

Başkan Altay, çocukların ve gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Kıymetli yavrularımızın Kur’an-ı Kerim öğrenmeye, manevi eğitim almaya olan ilgisi ve gayreti bizleri çok mutlu ediyor. Onların bu yöndeki istekleri, geleceğimiz adına bizlere umut veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın yarınlara güvenle hazırlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye, onlar için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve hafızlığa çalışan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Altay, bu süreçte çocuklarını destekleyen anneleri, babaları ve onların yetişmesine katkı sunan öğretmenleri de tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23