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Gündem Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”
Gündem

Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şarkıcı Haluk Levent'in AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanması sonrası, "Söylemezsem Olmaz "programının 3 yıl önceki bölümünde Levent hakkında yer alan iddialar tekrar gündem oldu. Öte yandan eski manken Deniz Akkaya'nın Nevşin Mengü ile ilgili itirafı da büyük ses getirdi.

Şarkıcı Haluk Levent'in AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanması sonrası, "Söylemezsem Olmaz "programının 3 yıl önceki bölümünde Levent hakkında yer alan iddialar tekrar gündem oldu. Öte yandan eski manken Deniz Akkaya'nın Nevşin Mengü ile ilgili itirafı da büyük ses getirdi.
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı.

Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık iddiasının gündeme geldiği ortaya çıktı. 3 yıl önce ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Levent'in dolandırıcılıklarının tek tek konuşulduğu öğrenildi.
Öte yandan eski manken Deniz Akkaya katıldığı programda Nevşin Mengü ile geçmişte yaptığı bir görüşmeyi anlattı. Akkaya Haluk Levent hakkındaki iddialarının Mengü tarafından engellendiğini öne sürdü: "Bana dedi ki; 'Seçimleri etkiler. Söylemeyelim, konuşmayalım.'"

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