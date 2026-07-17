Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Çalışma sonunda Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale taraflarında yaklaşık 20 bin hektar alanda 3,5 ton, Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde yaklaşık 30 bin hektarda 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sahasında 62 bin hektar alanda ise 12,5 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yapay trüf ormanları da tesis edildi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1050 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı dikildi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 550, Üzümlü ilçesinde ise 550 olmak üzere toplam bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturuldu.