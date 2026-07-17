  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İyimser senaryolar ölüme davetiye çıkarıyor! Profesörden İstanbul için tüyler ürperten 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro Pazarda kadınların görüntülerini çekerken yakalandı 9 aylık restorasyon bitti: Topkapı Sarayı'nda Şerbethane yeniden açıldı El-Kudüs Camisi Türklerin desteğiyle ibadete açıldı Yılmaz Güçlü bir savunma sanayi oluşturduk Dünyanın 16’ncı büyük ekonomisiyiz
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, özel eğitimli köpeklerle yürüttüğü envanter ve planlama çalışmaları kapsamında Erzurum ve Erzincan'da 112 bin hektar araziyi tarayıp, toprağın altında yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit etti.

#1
Foto - Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen, diğer türlerine göre protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengin olan trüf mantarının envanterini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Güçlü aroması ve kalitesine göre kilosu 100 ila 750 avro arasında değiştiği için 'kara elmas' olarak bilinen mantarın yetiştiği doğal alanlar, trüf avcıları ve özel eğitimli köpekler ile araştırıldı.

#2
Foto - Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Çalışma sonunda Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale taraflarında yaklaşık 20 bin hektar alanda 3,5 ton, Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde yaklaşık 30 bin hektarda 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sahasında 62 bin hektar alanda ise 12,5 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yapay trüf ormanları da tesis edildi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1050 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı dikildi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 550, Üzümlü ilçesinde ise 550 olmak üzere toplam bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

#3
Foto - Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen trüf mantarının son 10 yılda gündeme geldiğini belirtti. Karakurt, diğer mantarlarla kıyaslandığında, protein ve mineral madde içerikleri bakımından trüfün daha zengin olduğunu söyledi. Güçlü aroması ve ekonomik değerinin yüksekliğinden dolayı trüfün çok pahalı mantar türü olduğunu ifade eden Karakurt, Türkiye’de doğal olarak yetişen trüf mantarının çeşit ve kalitesine göre kilogram fiyatının 100 ila 750 avro arasında değiştiğini bildirdi.

#4
Foto - Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Yer altında yetişen trüf mantarının özel eğitimli köpekler ve 'trüf avcısı' olarak bilinen kişiler tarafından bulunduğunu anlatan Karakurt, 2024 yılından beri yapılan satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığı bilgisini verdi.

#5
Foto - Resmen hazine buldular! Yer altında 22 ton tespit edildi: Kilosu 750 euro

Karakurt, doğada kendiliğinden yetişen trüf mantarını meşe ağaçlarının köklerine aşılayarak üretim yaptıklarını da kaydeden Karakurt, "Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde, ilk defa 'yapay trüf ormanı tesis edildi. Erzurum'un Aşkale ilçesi Cephanelik ağaçlandırma sahasında 2 hektar sahada bin 50 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca Erzincan'ın Refahiye ilçesi Damlaca köyü içerisinde bir hektar alanda550 adet, Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde ise bir hektar alanda 550 adet olmak üzere toplam 2 hektar alanda bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını dikildi. Böylece doğal yetişme ortamının yanında yapay olarak da trüf mantarının yetişmesine ve ekonomiye girmesine katkıda bulunduk" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!
Dünya

Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!

Türkiye’deki NATO Zirvesine resmi olarak davetli olmasına ve kendisinin de özel olarak izin istemesine rağmen kaçma şüphesiyle ısrarla Türki..
Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Yazar Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmayı ve bazı medya kuruluşlarının konuya yaklaşımını..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti. New York borsası, çip hisselerindeki s..
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı
Gündem

Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. CHP'nin gölge bakanı olarak gösterilen eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu gözalt..
Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!
Gündem

Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!

Fındık hasadı öncesi hem fındık sahipleri hem de binlerce fındık işçisinin beklediği ücret tarifesi açıklandı. Günlük işçi yevmiyesi 1750 li..
Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!
Ekonomi

Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!

Hürmüz'ün ardından Babülmendep Boğazı'nın da risk altına girmesi, küresel ticaret ve enerji piyasalarına ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23