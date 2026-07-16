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İSLAM 16 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

16 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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16 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (16 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٥٣) وَمَٓا اَنْـتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(53) Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen (çağrını) ancak âyetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.

(Rûm Suresi, 30/53)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Cenâb-ı Hakk’ın, yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah Teâlâ ona cennet yüzü göstermez.”

Kaynak: Buhârî, Ahkâm 8; Müslim, Îmân 227-228, İmâre 21

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