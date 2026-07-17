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Gündem Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı
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Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı

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Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. CHP'nin gölge bakanı olarak gösterilen eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu gözaltına alındı.

Ahbap Derneği ile ilgili devam eden adli süreçte çember genişliyor. Son olarak BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da dahil olduğu gözaltı dalgasında dikkat çeken bir isim daha emniyete götürüldü.

Eski Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu'nun da soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında olduğu ortaya çıktı.

 

Deprem sonrası "Usulsüzlük yoktur" raporu başını yaktı

Soruşturma dosyasında Emre Kartaloğlu'na yöneltilen suçlamaların merkezinde, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü faaliyetler bulunuyor.Edinilen bilgilere göre Kartaloğlu, deprem sürecinde toplanan milyarlarca liralık yardımlar ve derneğin finansal işlemleriyle ilgili incelemelerde bulunmuş, ardından Ahbap Derneği için "Usulsüzlük bulunmamaktadır" yönünde bir denetim raporu hazırlamıştı. Kartaloğlu'nun, soruşturma makamları tarafından incelemeye alınan bu rapor sebebiyle suçlandığı ve gözaltına alındığı ifade ediliyor.

 

CHP'nin gölge bakanı

Gözaltına alınan eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, sivil toplum ve meslek örgütlerindeki geçmişinin yanı sıra aktif siyasetin de içinde yer alan bir isim.Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi görevini sürdüren Kartaloğlu'nun, siyasi arenada başka kritik görevleri de bulunuyor. Şüphelinin aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde hükümetin icraatlarını denetlemek ve alternatif politikalar üretmek amacıyla oluşturulan Ticaret ve Politika Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendiği biliniyor.

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