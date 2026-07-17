Aziz Üstel kimdir, nereli, kaç yaşındaydı! İşte usta gazetecinin biyografisi ve hayatı!
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Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden, usta gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu Aziz Üstel, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından pek çok kişi internet arama motorlarında "Aziz Üstel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, hangi gazetelerde yazdı" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
1948 yılında doğan Aziz Üstel, ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra çevirmenlik yapan ve "Otomatik Portakal" gibi dünyaca ünlü eserleri Türkçeye kazandıran usta isim, Tercüman ve Günaydın gazetelerinde gazetecilik kariyerini sürdürmüştür.
TRT’de "Gecenin Konukları" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen, dizi yazarlığı ve spor yayıncılığı yapan Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik görevinde bulunmuştur.
Son olarak Star gazetesinde köşe yazarlığı yapan Aziz Üstel'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Yeni Örnekköy Mezarlığı’na defnedilecektir.