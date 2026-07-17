T.C. GAZİANTEP 14. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/57 Esas

14.07.2026

İLAN METNİ

Davacı , SAVRA ARSLAN ile Davalı , HALİL ARSLAN aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve adresine çıkarılan tebligatların tebliğ edilemeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle aşağıda yazılı olan duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz; aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 14/07/2026

DAVALI : HALİL ARSLAN - 21226916852

Coşkun Kur. . No:57 İzmir Otogarı Bornova/ İZMİR

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM HALİL ve HAYRİYE oğlu/kızı, 21/03/1971 dogumlu,

Duruşma gün

ve saati : 07/10/2026- 09:35 / Gaziantep 14. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu

#ilangovtr

Basın No: ILN02511156