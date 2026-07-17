Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Washington’da temaslarda bulunan Akar, M5 Washington Temsilcisi Anıl Sural’ın sorularını yanıtladı. F-35 programı ve S-400’lerle ilgili sorularını yanıtlayan Akar, NATO Zirvesi sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluştuğunu da belirtti.
Washington’daki temaslarında görüştüğü Kongre üyelerinin de zirvenin sonuçlarına ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Akar, S-400 konusunda teknik ve icrai çalışmaların ilgili bakanlıklar tarafından yürütüleceğini söyledi.
Akar, sürece ilişkin verdiği cevapta; “Somut gelişmelerin olması için taraflar çalışıyorlar ve inşallah iyi bir noktaya gelecek. Bunlar tabii, teknik çalışmalar, icrai çalışmalar, bakanlık çalışmaları. Kongre bu sürece dahil değil. Bu konuda herhangi bir engel kalmadığı izlenimiyle görüşmelerden ayrıldık” ifadelerini kullandı.
Sural’ın, Türkiye için üretilen ancak teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının durumunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğini sorması üzerine Akar, Türkiye’nin yalnızca alıcı değil, aynı zamanda programın üretim ortaklarından biri olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin F-35 programındaki konumuna vurgu yapan Akar, sürecin program çerçevesinde yürütüleceğini belirterek; “Biz programa dönüyoruz. F-35 alıcısı konumunda değiliz. Programda parça yapma görevlerimiz de dahil sorumluluklarımız var ve bunları yerine getireceğiz. Dolayısıyla bu bir programdır ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Washington’daki temaslarının genel atmosferine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, NATO Zirvesi’nin NATO, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından son derece başarılı geçtiğini ifade etti. Akar, yeni dönemde NATO kapsamında yeni yaklaşımlar ve açılımların gündeme geldiğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik başlıklarında temasların sürdüğünü vurguladı.
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