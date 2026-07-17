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Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

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Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Washington’da temaslarda bulunan Akar, M5 Washington Temsilcisi Anıl Sural’ın sorularını yanıtladı. F-35 programı ve S-400’lerle ilgili sorularını yanıtlayan Akar, NATO Zirvesi sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluştuğunu da belirtti.

#2
Foto - Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Washington’daki temaslarında görüştüğü Kongre üyelerinin de zirvenin sonuçlarına ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Akar, S-400 konusunda teknik ve icrai çalışmaların ilgili bakanlıklar tarafından yürütüleceğini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Akar, sürece ilişkin verdiği cevapta; “Somut gelişmelerin olması için taraflar çalışıyorlar ve inşallah iyi bir noktaya gelecek. Bunlar tabii, teknik çalışmalar, icrai çalışmalar, bakanlık çalışmaları. Kongre bu sürece dahil değil. Bu konuda herhangi bir engel kalmadığı izlenimiyle görüşmelerden ayrıldık” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Sural’ın, Türkiye için üretilen ancak teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının durumunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğini sorması üzerine Akar, Türkiye’nin yalnızca alıcı değil, aynı zamanda programın üretim ortaklarından biri olduğuna dikkat çekti.

#5
Foto - Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Türkiye’nin F-35 programındaki konumuna vurgu yapan Akar, sürecin program çerçevesinde yürütüleceğini belirterek; “Biz programa dönüyoruz. F-35 alıcısı konumunda değiliz. Programda parça yapma görevlerimiz de dahil sorumluluklarımız var ve bunları yerine getireceğiz. Dolayısıyla bu bir programdır ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Washington’daki temaslarının genel atmosferine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, NATO Zirvesi’nin NATO, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından son derece başarılı geçtiğini ifade etti. Akar, yeni dönemde NATO kapsamında yeni yaklaşımlar ve açılımların gündeme geldiğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik başlıklarında temasların sürdüğünü vurguladı.

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