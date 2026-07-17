Türkiye'den çok kritik F-35 açıklaması: Alıcı konumda değil dönüyoruz

Akar, sürece ilişkin verdiği cevapta; “Somut gelişmelerin olması için taraflar çalışıyorlar ve inşallah iyi bir noktaya gelecek. Bunlar tabii, teknik çalışmalar, icrai çalışmalar, bakanlık çalışmaları. Kongre bu sürece dahil değil. Bu konuda herhangi bir engel kalmadığı izlenimiyle görüşmelerden ayrıldık” ifadelerini kullandı.