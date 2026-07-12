İran’dan ABD’ye mesaj: "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin"

Sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu​​​​​​​.

İran’dan gelen bu açıklamaya ABD kanadından nasıl bir cevap verileceği merak edilmeye başlandı.