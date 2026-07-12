İran’dan ABD’ye mesaj: "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." dedi. Kalibaf açıklamasında, “Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.
Kalibaf ayrıca ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu.
İran’dan gelen bu açıklamaya ABD kanadından nasıl bir cevap verileceği merak edilmeye başlandı.
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