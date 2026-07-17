  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Tolga Hava Savunma Sistemini aktif etti: Gökyüzü yangın yerine döndü Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü! Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı İletişim Başkanı Duran'dan skandal belgeye tepki AB objektiflikten uzak ve vizyonsuz Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim” MSB'den EOKA'nın kanlı geçmişini hatırlatan video: "Unutmadık, unutturmayacağız" ‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı İran ABD’nin radar sistemlerini vurdu! 10 soru 10 cevap! İşte 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri Ahbap dosyası matruşka gibi! Şamil Tayyar: Her kapağın altından bir sürpriz çıkıyor
Gündem Çalanı değil devleti suçladı! Şıracı Haluk’un şahidi bozacı Ekrem!
Gündem

Çalanı değil devleti suçladı! Şıracı Haluk’un şahidi bozacı Ekrem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çalanı değil devleti suçladı! Şıracı Haluk’un şahidi bozacı Ekrem!

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rezaletlerin ardı arkası kesilmeyen AHBAP soruşturmasında devleti suçladı.

AHBAP soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok. Yargı siyasetin emrine girince tüm roller tersine dönüyor" ifadeleriyle hırsıza tek laf etmeden tüm suçu devlete attı.

HIRSIZA TEK KELİME YOK

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Haluk Levent soruşturmasında bir yanda borç verdiği için tutuklanan mağdur Ece Güner var. Diğer yanda onlarca gayrimenkulu bedelini sonra almak üzere bir şahsın üzerine geçirip mağdur sayılan ve ifadeye bile çağrılmayan holding sahipleri var. Bir yanda talep üzerine 4 aylık dönem için sadece banka hesap tutarlılığını denetleyen meslek kuruluşunun başkanı Emre Kartaloğlu gözaltında. Diğer yanda yıllarca kesintisiz detaylı denetim yapması gerektiği halde görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok. Yargı siyasetin emrine girince tüm roller tersine dönüyor. Deniz Göktaş, Levent Üzümcü, Nasuh Mahruki… Hangi birini sayalım? Organize kötülüğün yaptıklarını saymaya hafızamız yetmiyor.”

Evlilik vaadiyle de tokatlamış! Haluk tam üçkağıtçı çıktı
Evlilik vaadiyle de tokatlamış! Haluk tam üçkağıtçı çıktı

Gündem

Evlilik vaadiyle de tokatlamış! Haluk tam üçkağıtçı çıktı

Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!
Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!

Gündem

Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!

Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! "Nevşin Mengü" itirafı da olay: "Seçimleri etkiler, söylemeyelim"
Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”

Gündem

Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”

‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı
‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı

Gündem

‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı

Böyle medyaya yazıklar olsun! Sonunda ‘dolandırıcı’ Haluk’u da akladılar
Böyle medyaya yazıklar olsun! Sonunda ‘dolandırıcı’ Haluk’u da akladılar

Medya

Böyle medyaya yazıklar olsun! Sonunda ‘dolandırıcı’ Haluk’u da akladılar

Ahbap’ın şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Haluk Levent söyler ben yapardım
Ahbap’ın şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Haluk Levent söyler ben yapardım

Gündem

Ahbap’ın şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Haluk Levent söyler ben yapardım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23