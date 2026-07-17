Çalanı değil devleti suçladı! Şıracı Haluk’un şahidi bozacı Ekrem!

AHBAP soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok. Yargı siyasetin emrine girince tüm roller tersine dönüyor" ifadeleriyle hırsıza tek laf etmeden tüm suçu devlete attı.

HIRSIZA TEK KELİME YOK

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Haluk Levent soruşturmasında bir yanda borç verdiği için tutuklanan mağdur Ece Güner var. Diğer yanda onlarca gayrimenkulu bedelini sonra almak üzere bir şahsın üzerine geçirip mağdur sayılan ve ifadeye bile çağrılmayan holding sahipleri var. Bir yanda talep üzerine 4 aylık dönem için sadece banka hesap tutarlılığını denetleyen meslek kuruluşunun başkanı Emre Kartaloğlu gözaltında. Diğer yanda yıllarca kesintisiz detaylı denetim yapması gerektiği halde görevini yapmayan devlet görevlileri hakkında soruşturma bile yok. Yargı siyasetin emrine girince tüm roller tersine dönüyor. Deniz Göktaş, Levent Üzümcü, Nasuh Mahruki… Hangi birini sayalım? Organize kötülüğün yaptıklarını saymaya hafızamız yetmiyor.”