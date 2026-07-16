Levent Üzümcü hakkında tutuklama istenmişti! Karar verildi...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.