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Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

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Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, küresel caydırıcılığını artırmak ve bozulan stoklarını yenilemek adına devasa bir füze üretim programını başlattı. Önümüzdeki 7 yılı kapsayan 11 bin 200 adetlik JASSM ve LRASM seyir füzesi siparişi, savunma sanayii devi Lockheed Martin üzerinden yürütülecek. Üretim kapasitesini mevcut seviyenin üç katına çıkaracak bu adımın, özellikle yakın dönemdeki operasyonel ihtiyaçların ardından gelmesi dikkat çekti.

#1
Foto - Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

Yayımlanan resmi ön ihale ilanına göre Pentagon, önümüzdeki 7 yıllık süreçte farklı varyantlarda toplam 11 bin 200 adede kadar füze üretimini destekleyecek devasa bir tedarik planını devreye alıyor.

#2
Foto - Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

ABD Hava Kuvvetlerinin yayımladığı belge, her iki füze ailesinin yıllık üretim kapasitesini mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarmayı hedefliyor. JASSM için 33’üncü, LRASM için ise 19’uncu üretim lotlarını kapsayacak bu tarihi artış, ciddi bir başlangıç yatırımı ve kapsamlı bir hazırlık dönemi gerektiriyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk teslimatların yaklaşık 27 ay sonra başlaması öngörülüyor.

#3
Foto - Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

Üretim kapasitesini artırma kararının arkasında, yakın dönem askeri operasyonlardan elde edilen saha tecrübeleri yatıyor. JASSM-ER füzelerinin İran’a yönelik gerçekleştirilen "Epic Fury Operasyonu" sırasında yoğun şekilde kullanılması, karar mekanizmalarını harekete geçirdi.

#4
Foto - Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından aktarılan verilere göre, söz konusu harekâtta yaklaşık 1.100 adet JASSM-ER füzesinin harcanması, stokların hızla yenilenmesi ve kapasitenin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koydu.

#5
Foto - Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

Devasa tedarik programı, tek kaynak yöntemiyle savunma sanayii devi Lockheed Martin üzerinden yürütülecek. ABD Hava Kuvvetleri; mevcut üretim altyapısı, tedarik zinciri güvenliği, mühendislik kadrosu ve program yönetimi deneyimi göz önüne alındığında, Lockheed Martin’in bu üretimi tam kapasiteyle gerçekleştirebilecek tek şirket olduğunu değerlendiriyor.

#6
Foto - Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

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