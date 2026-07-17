Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, küresel caydırıcılığını artırmak ve bozulan stoklarını yenilemek adına devasa bir füze üretim programını başlattı. Önümüzdeki 7 yılı kapsayan 11 bin 200 adetlik JASSM ve LRASM seyir füzesi siparişi, savunma sanayii devi Lockheed Martin üzerinden yürütülecek. Üretim kapasitesini mevcut seviyenin üç katına çıkaracak bu adımın, özellikle yakın dönemdeki operasyonel ihtiyaçların ardından gelmesi dikkat çekti.