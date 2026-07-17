Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek

ABD Hava Kuvvetlerinin yayımladığı belge, her iki füze ailesinin yıllık üretim kapasitesini mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarmayı hedefliyor. JASSM için 33’üncü, LRASM için ise 19’uncu üretim lotlarını kapsayacak bu tarihi artış, ciddi bir başlangıç yatırımı ve kapsamlı bir hazırlık dönemi gerektiriyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk teslimatların yaklaşık 27 ay sonra başlaması öngörülüyor.