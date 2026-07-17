T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2024/134

DAVACI : MEHMET HATİPOĞLU, MÜNİR HATİPOĞLU, NEZAHAT HATİPOĞLU

TEBLİĞ İSTENEN

DAVALI : MEHMET ALTUNBİLEZİK (TCKN:53077295176)

Davacılar, Mehmet Hatipoğlu, Münir Hatipoğlu, Nezahat Hatipoğlu İle Davalılar , Emrah Altunbilezik, Eşe Çimen, Mehmet Altunbilezik, Ümran Azman Arasında Mahkememizde görülmekte olan; Cihanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/23 E. Ve 2017/11 E. Sayılı veraset ilamlarının iptaline ilişkin "Mirasçılık Belgesinin İptali" davası nedeniyle 6100 S. HMK.’nın 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin süre içerisinde davaya ilişkin cevaplarınızı mahkememize ibraz etmeniz gerekmekte olup, aksi halde 6100 Sayılı HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dosyasında keşif yapılmış ve bilirkişi raporu alınmıştır. 05/07/2024 tarihli bilirkişi raporunda; "Kök muris OSMAN ALTUNBİLEZİK ' in miras meselesi ( 9 ) Hisse kabul edilerek bunun da ; (3) Payının ; Osman ve Eşe'den olma 09/10/1972 doğumlu ve 53077295176 TC Kimlik numaralı Mehmet Altunbilezik, (1) Payının ; Fadime ve Sezai'den olma 15/07/1991 doğumlu ve 51487348314 TC Kimlik numaralı Münir Hatipoğlu, (1) Payının; Fadime ve Sezai'den olma 06/01/1993 doğumlu ve 51484348478 TC Kimlik numaralı Mehmet Hatipoğlu, (1) Payının; Fadime ve Sezai'den olma 09/09/1994 doğumlu ve 51481348532 TC Kimlik numaralı Nezahat Hatipoğlu, (1) Payının; Havana ve Selahattin'den olma 15/09/1987 doğumlu ve 53038296488 TC Kimlik numaralı Emrah Altunbilezik,(1) Payının ; Havana ve Selahattin'den olma 28/09/1992 doğumlu ve 53008297408 TC Kimlik numaralı Ümran Azman ve (1) Payının ; Havana ve Selahattin'den olma 10/07/1991 doğumlu ve 53011297334 TC Kimlik numaralı Eşe Çimen'e Aidiyetine, şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı" kanaatine varılmış olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

17/05/2025 tarihli bilirkişi ek raporunda;" Kök muris OSMAN ALTUNBİLEZİK ' in miras meselesi ( 36 ) Hisse kabul edilerek bunun da; (12) Payının ; Osman ve Eşe'den olma 09/10/1972 doğumlu ve 53077295176 TC kimlik numaralı Mehmet Altunbilezik, (4) Payının; Münir ve Dudu'dan olma 22/03/1965 doğumlu ve 51586345030 TC Kimlik numaralı Sezayi Hatipoğlu,(3) Payının; Fadime ve Sezayi'den olma 15/07/1991 doğumlu ve 51487348314 TC Kimlik numaralı Münir Hatipoğlu, (3) Payının ; Fadime ve Sezayi'den olma 06/01/1993 doğumlu ve 51484348478 TC Kimlik numaralı Mehmet Hatipoğlu, (3) Payının ; Fadime ve Sezayi'den olma 09/09/1994 doğumlu ve 51481348532 TC Kimlik numaralı Nezahat Hatipoğlu, (4) Payının ;Havana ve Selahattin'den olma 15/09/1987 doğumlu ve 53038296488 TC Kimlik numaralı Emrah Altunbilezik, (4) Payının; Havana ve Selahattin'den olma 28/09/1992 doğumlu ve 53008297408 TC Kimlik numaralı Ümran Azman ve (4) Payının ; Havana ve Selahattin'den olma 10/07/1991 doğumlu ve 53011297334 TC Kimlik numaralı Eşe Çimen'e Aidiyetine, şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı yönünde" kanaate varılmış olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Dava dosyamızın duruşma günü 25/11/2026 günü saat 10:40'a bırakılmıştır. Dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğ olduğu 7201 Sayılı TK'nun 28. Maddesi gereğince ilan olunur. 14/07/2026

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Basın No: ILN02510452