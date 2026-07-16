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Spor Candemir Zoroğlu: Uludağ’ı doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz
Spor

Candemir Zoroğlu: Uludağ’ı doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz

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Candemir Zoroğlu: Uludağ’ı doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz

Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, “Uzun yıllardır hayali kurulan planlama sürecini tamamlayıp Uludağ’ı eşsiz bir doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz” dedi.

Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, “Uzun yıllardır hayali kurulan planlama sürecini tamamlayıp Uludağ’ı eşsiz bir doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz” dedi.

Bursa'nın simgelerinden Uludağ, bu hafta sonu Türkiye'nin en büyük doğa koşusu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Dokuzuncu kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 17-18-19 Temmuz tarihlerinde 23 ülkeden 2 bin 853 sporcuyu bir araya getirerek hem doğa hem de spor tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Katılımcılar, 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkurdan kendilerine uygun olan rotada mücadele edecek.
Her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak olan Uludağ Premium Ultra Trail, Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda Mint Organizasyon tarafından düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşecek yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bauhaus Türkiye ve Bursa Teleferik’in sponsorluğunda; Almira Hotel, Garmin, Ceylan Splend’or Uludağ, Lifeon Concept, Power App, Segway Türkiye, Herbalife ve ANDA Arama Kurtarma’nın destekleriyle koşulacak. Adım Adım ve Bodrum Sağlık Vakfı da sosyal sorumluluk partneri olarak organizasyonda yer alacak.

“ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL, İSTİKRARLI YAPISIYLA LOKOMOTİF ETKİNLİKLERDEN BİRİ”
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ Premium Ultra Trail’e ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Candemir Zoroğlu, “Uludağ, Türkiye’nin en eski kayak merkezi olmasının yanı sıra mevsimi ve doğası ile ülkemizin en güzel noktalarından biri. Uzun yıllardır hayali kurulan planlama sürecini tamamlayıp Uludağ’ı eşsiz bir doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz. Bu çerçevede Uludağ Premium Ultra Trail, istikrarlı yapısıyla bu planlamanın lokomotif etkinliklerinden biri konumunda. Türkiye’nin en köklü işletmelerinden biri olan Uludağ İçecek’in ana sponsorluğunda yürütülen organizasyonda bu yıl 23 ülkeden 2 bin 853 sporcu mücadele edecek. Bu sayı ve çeşitlilik, organizasyonun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor. Birçok farklı etapta yarışacak profesyonel sporcular ve sporseverler Uludağ’ın eşsiz doğasında keyifli bir hafta sonu geçirecekler. Bakanlığımıza bağlı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası da belirli noktalarda sporcularımızı eşsiz tınılarıyla destekliyor olacak” diye konuştu.

“ULUDAĞ’I EFSANEVİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ”
Candemir Zoroğlu, Uludağ Alan Başkanlığı olarak amaçlarını şöyle dile getirdi: “Uludağ’ımızı koruma-kullanma dengesini gözeterek gerek doğa sporları gerekse yüksek irtifa kampları ile yalnızca ülkemizin değil, bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri haline getirmek. Bu yıl içerisinde tamamlayacağımız planlama çalışmaları neticesinde Uludağ’da yeni bir sürece girilmesini ümit ediyoruz. Bunun ardından yürüteceğimiz tanıtım çalışmaları ile Uludağ’ı efsanevi günlerine döndürmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle Uludağ Premium Ultra Trail organizasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm Bursalıları Uludağ’ın eşsiz doğasından keyif almaya ve sporcularımızı desteklemek için Uludağ’ımıza davet ediyorum.”

 

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