Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor
Bu otun cilt lekelerine ve sivilcelerine şifalı geldiği ortaya çıktı.
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Bu otun cilt lekelerine ve sivilcelerine şifalı geldiği ortaya çıktı.
Doğadan gelen yabani otlar güzellik alanında da kullanılıyor. Lekeleri temizlemek için sarısabır otu cilde uygulanabilir. Peki evde sarısabır otu cilde nasıl uygulanır? Yılar boyunca kullanılan bu yol ile pek çok kişi çillere veda ediyor...
Doğadan gelen yabani otlar güzellik alanında da kullanılıyor. Sarısabır otu direkt tüketilebilir veya cilde uygulanabilir. Peki sarısabır otu cilde nasıl etkide bulunur?
Doğal ürünler, sağlığa olan katkılarıyla geniş çapta tanınmakta ve bu yüzden sıkça tercih edilmektedir. Bu ürünler içinde öne çıkan sarısabır ağacı, cilt sağlığına faydalarıyla bilinir; cildi canlandırıcı etkisi ve su ya da bal ile hazırlanan macun formunda çil ve leke tedavisinde kullanımıyla popülerdir.
Uzun yıllar boyunca varlığını koruyan ve ikiçenekliler sınıfına dahil olan bu ağaç türü, Thymelaeaceae familyasına mensuptur. Armut şeklinde meyveleri ve karakteristik keskin kokusuyla dikkat çeker; bu koku özellikle gövde ve dallarda yoğundur ve ağaca has bir odunsu aroma barındırır.
İçecek olarak tüketildiğinde; menstrüel siklusu düzenler, diüretik etkisiyle idrar arttırıcıdır, kalın bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır ve doğal bir laksatif görevi görür, analjezik özellikleriyle ağrıları hafifletir.
İmmün sistemini destekler, tütsü olarak kullanıldığında; Depresyon, stres ve yorgunlukla mücadelede yardımcı olur, meditasyon sırasında rahatlatıcı bir atmosfer sağlar, dikkat ve konsantrasyonu artırır, sakinlik hissi verir, mukolitik etkisiyle balgam söktürücüdür ve kokusu solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, kokusuyla vücuttaki bakteri ve toksinleri uzaklaştırır, cilde uygulandığında; cildin parlak ve canlı görünmesine katkıda bulunur,
su veya bal ile hazırlanan macun formuyla cilt lekelerini ve çilleri azaltır.
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