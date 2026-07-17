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Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor Borsada sert düşüş! BIST 100 endeksi 14 bin puan sınırının altına geriledi! Bakan Kurum COP 31 toplantısına başkanlık etti Birikim ve becerilerimizi paylaşmaya hazırız Araştırma: Almanya'da savunma yatırımlarında rota Atlantik... Onlar öne çıktı Beyne kök hücre nakli: Parkinson hastaları için umut oldu Müjde verildi: 'En İyi Bal' seçilecek... Yılın ilk hasadı başladı... Altın sarısı petekler görücüye çıktı! Törene çelenkler damga vurdu: Cenazede koltuk savaşları
Sağlık
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Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

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Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

Bu otun cilt lekelerine ve sivilcelerine şifalı geldiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

Doğadan gelen yabani otlar güzellik alanında da kullanılıyor. Lekeleri temizlemek için sarısabır otu cilde uygulanabilir. Peki evde sarısabır otu cilde nasıl uygulanır? Yılar boyunca kullanılan bu yol ile pek çok kişi çillere veda ediyor...

#2
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

Doğadan gelen yabani otlar güzellik alanında da kullanılıyor. Sarısabır otu direkt tüketilebilir veya cilde uygulanabilir. Peki sarısabır otu cilde nasıl etkide bulunur?

#3
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

Doğal ürünler, sağlığa olan katkılarıyla geniş çapta tanınmakta ve bu yüzden sıkça tercih edilmektedir. Bu ürünler içinde öne çıkan sarısabır ağacı, cilt sağlığına faydalarıyla bilinir; cildi canlandırıcı etkisi ve su ya da bal ile hazırlanan macun formunda çil ve leke tedavisinde kullanımıyla popülerdir.

#4
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

Uzun yıllar boyunca varlığını koruyan ve ikiçenekliler sınıfına dahil olan bu ağaç türü, Thymelaeaceae familyasına mensuptur. Armut şeklinde meyveleri ve karakteristik keskin kokusuyla dikkat çeker; bu koku özellikle gövde ve dallarda yoğundur ve ağaca has bir odunsu aroma barındırır.

#5
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

İçecek olarak tüketildiğinde; menstrüel siklusu düzenler, diüretik etkisiyle idrar arttırıcıdır, kalın bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır ve doğal bir laksatif görevi görür, analjezik özellikleriyle ağrıları hafifletir.

#6
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

İmmün sistemini destekler, tütsü olarak kullanıldığında; Depresyon, stres ve yorgunlukla mücadelede yardımcı olur, meditasyon sırasında rahatlatıcı bir atmosfer sağlar, dikkat ve konsantrasyonu artırır, sakinlik hissi verir, mukolitik etkisiyle balgam söktürücüdür ve kokusu solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, kokusuyla vücuttaki bakteri ve toksinleri uzaklaştırır, cilde uygulandığında; cildin parlak ve canlı görünmesine katkıda bulunur,

#7
Foto - Dev sıçrama yapın: Cilt lekelerini siliyor, sağlık saçıyor! Sivilceleri kurutuyor

su veya bal ile hazırlanan macun formuyla cilt lekelerini ve çilleri azaltır.

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