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Cihat Yaycı, Mossad'ın Türkiye'deki ismini açıkladı

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Cihat Yaycı, Mossad'ın Türkiye'deki ismini açıkladı

Emekli Tümamral Cihat Yaycı, İsrail istihbaratı Mossad'ın Türkiye'deki isminin FETÖ olduğunu aktararak çarpıcı uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Cihat Yaycı, Mossad'ın Türkiye'deki ismini açıkladı

Eski Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ ve İsrail istihbarat teşkilatı Mossad arasında ilişki kurarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaycı, Türkiye’nin güvenliği açısından FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirterek, devlet kurumlarında hiçbir FETÖ unsurunun kalmaması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Cihat Yaycı, Mossad'ın Türkiye'deki ismini açıkladı

Yaycı, yaptığı değerlendirmede, “Mossad’ın Türkiye’deki ismi FETÖ’dür. FETÖ ile mücadele Mossad’la mücadele demektir.” ifadelerini kullandı. İran’da yaşanan gelişmelere de atıfta bulunan Yaycı, Türkiye’nin benzer güvenlik tehditleriyle karşılaşmaması için kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini savundu.

#3
Foto - Cihat Yaycı, Mossad'ın Türkiye'deki ismini açıkladı

“İran’ın başına gelenlerin Türkiye’de yaşanmasını istemiyorsak, yatak odalarına kadar giren bir Mossad istemiyorsak, kapsamlı bir FETÖ temizliğine çok acil şekilde başlanmalıdır.” diyen Yaycı, güvenlik birimlerinin ve kamu kurumlarının bu konuda tavizsiz hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

#4
Foto - Cihat Yaycı, Mossad'ın Türkiye'deki ismini açıkladı

Açıklamasının devamında devlet kadrolarındaki yapılanmaya dikkat çeken Yaycı, “Devletin hiçbir kademesinde FETÖ unsuru kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı. Yaycı’nın sözleri, Türkiye’nin iç güvenliği, istihbarat faaliyetleri ve FETÖ ile mücadele tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde kamuoyunda yankı uyandırdı.

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