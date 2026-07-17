Zehir tacirlerine geçit yok! Irak'tan gelen tırda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen nefes kesen operasyonda, adeta ölüm saçan kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, sınır ötesinden ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu şebekesine ağır bir darbe indirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'tan Türkiye'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.
Aracın çekici ve dorsesinde narkotik köpeği "Cessi"nin katılımıyla yapılan aramada, 9 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü M.G. ile araçtaki şüpheli H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.