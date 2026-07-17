Migros uslanmadı! İkinci kez mühürlendi

MİGROS USLANMADI!

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Daha önce bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için kapatılan MİGROS şubesi Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez bozulmuş ve küflenmiş ürün sattığı için 7 gün süreyle faaliyetinden men edildi.

Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği son denetimlerde, daha önce de bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle kapatılan MİGROS şubesinde yeniden bozulmuş ve küflenmiş ürünler tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri hakkında yasal işlem uygulanarak şube ikinci kez mühürlendi ve 7 gün süreyle kapatıldı.

AYNI İHLAL TEKRARLANDI

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde, daha önce aynı gerekçeyle 3 gün süreyle kapatılan MİGROS şubesinin benzer ihlali yeniden yaptığı belirlendi. Denetimlerde bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin satışta olduğu tespit edilirken, mevzuat kapsamında işletme hakkında ikinci kez kapatma kararı uygulandı.

MAHKEME KARARI DA BELEDİYEYİ HAKLI BULMUŞTU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce aynı şube hakkında verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu hatırlatarak "Daha önce bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için kapattığımız MİGROS şubesi, açtığı davayı kaybetmiş; uyguladığımız kapatma kararı mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmuştu. Denetimlerimizde aynı şubede yeniden bozulmuş ve küflenmiş ürünler satan MİGROS'a yasal işlemleri uygulayarak iş yerini ikinci kez, 7 gün süreyle kapattık. Halk sağlığı bizim kırmızıçizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir ihmale göz yummayacak, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.