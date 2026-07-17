15 Temmuz paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Nasuh Mahruki denen provokatör tutuklandı!

İHA'daki habere göre; Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.

Mahruki, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Mahruki, 15 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin "önceden fark edildiğini" ancak "rejim değişikliği" amacıyla "bilerek engellenmediğini" söylerek büyük bir rezilliğe imza atmıştı. Mahruki iddialarına tabii ki herhangi bir kanıt sunamamıştı.

Nasuh Mahruki, 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş, ancak partinin o dönemki mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat'ı aday göstermesi üzerine CHP'den istifa ederek yarışa bağımsız belediye başkan adayı olarak girmiş ve seçilememişti.

Mahruki geçtiğimiz günlerde göğsüne Mustafa Kemal imzası dövmesi yaptırmıştı.