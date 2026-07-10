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Ekonomi
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TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

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AA Giriş Tarihi:

TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Hem ihracat hem de ithalat birim değer endeksleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artış gösterdi. İşte dış ticaret endeks verilerinin ayrıntıları…

#1
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

#2
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Buna göre ihracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 yükseldi.

#3
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Endeks, Mayıs 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3, yakıtlarda yüzde 52,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12 arttı.

#4
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

İthalat birim değer endeksi de mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 artış kaydetti.

#5
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 azalırken yakıtlarda yüzde 49, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 artış gösterdi.

#6
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

İhracat miktar endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,8 azaldı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 16, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,4 düşüş kaydetti.

#7
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

İthalat miktar endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 21,8 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 23,1 azalış gösterdi.

#8
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, nisanda 146 iken mayısta yüzde 1,2 artarak 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise endeks, Mayıs 2025'te 163,2 iken Mayıs 2026'da yüzde 5,5 azalışla 154,1 olarak gerçekleşti.

#9
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, nisanda 123,4 iken mayısta yüzde 6 azalışla 116 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre endeks, geçen yıl mayısta 133,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 10 azalışla 120,3 oldu.

#10
Foto - TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2025'te 89,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 0,1 puan artışla Mayıs 2026'da 89,6 olarak kaydedildi.

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