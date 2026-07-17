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Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber!

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Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya ait Engels hava üssünde konuşlu bulunan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağını hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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Foto - Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber!

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

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Foto - Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber!

Ukrayna Güvenlik Servisince (SBU) Rusya'daki Engels askeri havaalanında bulunan bir Тu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, bu noktanın Ukrayna sınırından neredeyse 800 kilometre uzaklıkta yer aldığını kaydetti.

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Foto - Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber!

Zelenskiy, Rusya'daki petrol tesisleri ve Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki bazı hedeflere de saldırılar yapıldığını ifade ederek, "Kendimizi adil ve aktif bir şekilde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

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Foto - Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

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