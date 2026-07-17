Cezaevinden bugün çıkmıştı! CHP’li eski başkan yeniden tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Fikret Albayrak, 2 aydır kaldığı cezaevinden bugün ev hapsi kararıyla tahliye edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Albayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık iki aydır "İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklandığı cezaevinde bulunan Fikret Albayrak, Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak bugün tahliye edilmişti.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Albayrak, avukatıyla birlikte Düzce Adliyesi’ne geldi. Albayrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.