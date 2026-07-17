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Siyaset Olcay Baykal'ın cenazesinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı göz göze gelmediler
Siyaset

Olcay Baykal'ın cenazesinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı göz göze gelmediler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesinde, CHP’deki “düşman kardeşler” Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaştı. Ancak ikilinin birbirlerinin yüzüne bakmaması dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Acı haberin ardından merhumenin cenazesi, defnedilmek üzere başkente getirildi.

Karşıyaka Mezarlığı'nda siyasetçilerin ve sevenlerinin katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na götürülecek. Baykal, 2023 yılında hayatını kaybeden eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrinin yanına defnedilecek.

 

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZGÜR ÖZEL TOKALAŞTI

Cenaze töreni, CHP içerisindeki hukuki ve siyasi gelişmelerin gölgesinde dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne oldu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisini genel başkan zanneden Özgür Özel, bu sürecin ardından ikinci kez bir cenazede yan yana geldi.

 

GÖZ GÖZE GELMEDİLER

Tören alanına gelerek cenaze safına ilk geçen isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra alana gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek elini hızlıca sıktı ve saftaki yerini aldı.

İkilini tokalaşırken göz göze gelmedikleri dikkat çekti.

Öte yandan, Olcay Baykal'ın cenaze töreni öncesinde alana gönderilen çelenklerdeki bir detay gözlerden kaçmadı.

 

 

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen ve her ikisinin üzerinde de "CHP Genel Başkanı" yazılı olan iki ayrı çelengin yan yana yerleştirildiği görüldü.

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Yorumlar

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Olcay ve Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet diliyor;Milli cephede yer alan,Babasının kızı,aslan yürekli Aslı Baykal hocamıza baş sağlığı diliyorum,üzüntüsü üzüntümüzdür.
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