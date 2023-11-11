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Ekonomi

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek gelişme ..

Perşembe günü düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplantısında elektrik satış tarife..
Şimdi Chery sahibi olmanın tam zamanı! Çinli dev kasım ayında faizleri sıfırladı!
Otomotiv

Şimdi Chery sahibi olmanın tam zamanı! Ç..

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, kasım ayında tüketicilere birbirinden avantajlı ..
Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! "Arap liderler" detayı olay oldu
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Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “A..

Kurtuluş Tayiz, Gazze krizinde "dünya liderliği" iddiasındaki ABD'nin bir "süper güç" olarak çözüm k..
Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı
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Günlerdir tepinen muhalefete hodri meyda..

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışma için yeni anayasa mesa..
Bu tam bir alçaklık olur! Arap ülkeleri, Gazze için bu kararı almaya hazırlanıyor
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Bu tam bir alçaklık olur! Arap ülkeleri,..

Yahya Bostan, Gazze’nin inşası ve İsrail için “zararsız” hale getirilmesi sürecinde finansman, siyas..
Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük şok! Resmen neye uğradığını şaşıracak
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Özgür Özel’e daha ilk günden çok büyük ş..

Mehmet Metiner, Hamas için “terör örgütü” diyen CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’i r..
Bakanlar dönüp bir daha bakıyor! Hırsızlara karşı şaşkına çeviren çözüm
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Bakanlar dönüp bir daha bakıyor! Hırsızl..

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yaşanan hırsızlıklara karşı vatandaşlar kendilerine göre önle..
Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin
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Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser ço..

İsrail’in Gazze'de 16 hastaneyi ve 34 sağlık merkezini vurarak çalışamaz hâle getirmesi sonucu kanse..
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