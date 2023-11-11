Yaşam
Ümraniye’de oto
hırsızlığı kamerada!
Ümraniye’de bir iş yerinin girişindeki kasadan araç anahtarını alan şahıs, ardından iş yeri otoparkı..
Akşener konuşurken ağzını eliyle kapattı! Bahçeli’ye ne dedi! Anıtkabir’de MHP liderini gülümseten sözler
Avrupa’da başsağlığı dileyen bile yanıyor! Sözleşmeyi çiğneyen İsrailli futbolcular parayı takır takır aldı
İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan şok iddia! PKK’lı teröristler Gazze'de savaşacak! Bakın onları İsrail’e hangi ülke taşıyacakmış
Celal Şengör, hükümetin o bakanına övgüler yağdırdı! Kültürü fevkalade geniş bir insan! Şahane bir adam
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Yaşam
Ümraniye’de oto
hırsızlığı kamerada!
Ümraniye’de bir iş yerinin girişindeki kasadan araç anahtarını alan şahıs, ardından iş yeri otoparkı..
Dünya
Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist teröristlerin imha edildiği an
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail ask..
Gündem
Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışma için yeni anayasa mesa..
Sağlık
Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı para sayma işareti komisyona damga vurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda doktorların daha fazla kazanç için yu..
Dünya
ABD ve İngiltere'deki doktorlardan Gazzeli doktorlara destek
Katil İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırıma dünyanın farklı ülkelerinden gelen tepkile..
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Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kendisini durdurmak isteyen polise otomobiliyle ç..
Antalya’da araba çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Hırsızların arabaya bıraktığı sürpriz aracın s..
İkiyüzlü BM açıklamasında, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da..
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama su..
İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren Avrupa ve ABD’nin tehditlerine, Batı medyasını..
KİT'lerin aktif büyüklüğü geçen yılın sonunda bir önceki seneye göre yüzde 135,5 artışla 1,14 trilyo..
Isparta Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel kestane, badem, armut ve meşeden oluşan 2023 adet ..
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçe..
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’s..
YazarlarHepsini Görüntüle
Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “İsrail ve Amerika’nın yörüngesinden çık..
Merkez Bankası'nın eski Başkanı ve İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, parti..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Siyonist işgalciler Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde fosfor bombaları kullanarak katliam yapıyor. B..
Tam 35 gündür Gazze'deki mazlum Filistin halkını bombalayan İsrail'e Avrupa Parlamentosu Üyesi Clare..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı ma..
Beşiktaş, Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt’e evinde 2-1 yenilerek Avrupa macerasına son noktayı koydu. ..
Ekonomi HaberleriHepsini Görüntüle
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Mantar hem çok lezzetlidir, hem de çok faydalıdır. Yemeklere eklenince fark yaratan mantarın çorbası..
Özellikle Türkiye de ve daha birçok ülke de nazar için faydalı olduğu üzerlik tohumu evin içerisinde..
KarikatürHepsini Görüntüle
BURSA (İHA) - Bursa Polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara k..
Turizmdatabank’ın araştırmasına göre, Türkiye’de 2024-2025 döneminde açılacak, 4 ve 5 yıldızlı 220 y..
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail ask..
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Azerbaycan'ın son hamlesi herkesin canını sık..
Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, savaşın bitirecek senaryoyu canlı yayında kamuoyu ile paylaştı...
Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “İsrail ve Amerika’nın yörüngesinden çık..
İş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırma k..
Abdulkadir Selvi, Türkiye’nin, Gazze’deki katliamın durdurulması için eşzamanlı olarak iki girişim b..
Çankırı'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan ve polis ekipleri tarafından evindeki bazanın altında ö..
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilk kez 2016’da gerçekleşen Türkiye..
İtalyan tasarım anlayışının kompakt SUV yorumu Fiat 500X yenilendi. Yenilenen 500X, gelişmiş hibrit ..
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, ““Bugüne kadar hiç kimseyi arkasından hançerlemedim. Ben, ..
Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Batman'ın Sason bölgesinde 100 bin tonluk bir keşif yaptığı öne sürdü..
Perşembe günü düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplantısında elektrik satış tarife..
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, kasım ayında tüketicilere birbirinden avantajlı ..
Kurtuluş Tayiz, Gazze krizinde "dünya liderliği" iddiasındaki ABD'nin bir "süper güç" olarak çözüm k..
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışma için yeni anayasa mesa..
Yahya Bostan, Gazze’nin inşası ve İsrail için “zararsız” hale getirilmesi sürecinde finansman, siyas..
Mehmet Metiner, Hamas için “terör örgütü” diyen CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’i r..
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yaşanan hırsızlıklara karşı vatandaşlar kendilerine göre önle..
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