Kılıçdaroğlu’na çok büyük şok: Görevi resmen reddetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkan haber geldi. Eski CHP Balıkesir Milletvekili ve istinafın kararıyla tedbiren Parti Meclisi üyeliğine görevlendirilen Mehmet Tüm, CHP'nin vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmesi gerektiğini belirterek, "Oluşturulacak yeni MYK'da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmesi ve 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve dönecek Parti Meclisi (PM) üyelerinden biri olan Mehmet Tüm'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Partide yaşanan iç tartışmaların ciddi bir ayrışmaya yol açtığını belirterek, herhangi bir görevi kabul etmeyeceğini açıklayan Tüm, şunları kaydetti: "Yaklaşık 35 yıl sosyal demokrasinin, örgütlü mücadelenin ve parti içi demokrasinin savunucusu oldum. Siyasi yaşamım boyunca hiçbir zaman herhangi bir grubun, hizbin ya da kişinin siyasetçisi olmadım. Her zaman örgütün iradesini, ön seçimi ve üyelerin söz hakkını savundum.

Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Ön seçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi'ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm. Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP'nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.

Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK'da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bileşenleri ortak mücadele zemininde buluşmalı, kutuplaşmayı değil birliği büyütmelidir. Halkımızın beklentisi; kendi sorunlarına çözüm üretecek, güven veren ve iktidar hedefini büyüten güçlü bir CHP'dir. Bu nedenle partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP'nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır."

