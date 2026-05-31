Kılıçdaroğlu’na çok büyük şok: Görevi resmen reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Ön seçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi'ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm. Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP'nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.