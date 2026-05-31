Kılıçdaroğlu’na çok büyük şok: Görevi resmen reddetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkan haber geldi. Eski CHP Balıkesir Milletvekili ve istinafın kararıyla tedbiren Parti Meclisi üyeliğine görevlendirilen Mehmet Tüm, CHP'nin vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmesi gerektiğini belirterek, "Oluşturulacak yeni MYK'da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir" dedi.